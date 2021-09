Met een goal en een assist hielp Jackie Groenen de Oranjevrouwen dinsdagavond aan een 0-2-zege op IJsland. De middenvelder heeft het gevoel dat de samenwerking met de nieuwe bondscoach Mark Parsons steeds beter verloopt.

"In het begin was het even wennen met de nieuwe staf en een nieuw idee", zei Groenen tegen de NOS. "Maar ik merk dat we verder naar elkaar toe groeien. Het voelt steeds beter."

Oranje begon vrijdag het tijdperk na succescoach Sarina Wiegman met een teleurstellende 1-1 tegen Tsjechië. In Reykjavik leverde de tweede WK-kwalificatiewedstrijd een degelijke zege op.

"Het kan aan de bal nog steeds wel beter, maar ik denk dat we het goed gedaan hebben vandaag", concludeerde Groenen.

Groenen moet meer oog voor het doel hebben

De middenvelder van Manchester United gaf de assist bij de openingstreffer van Daniëlle van de Donk en zorgde met een fraai afstandsschot voor de 2-0. Het was pas haar achtste treffer in 77 interlands.

"Ik bewaar ze meestal een beetje", lachte Groenen. "Toevallig zei Daniëlle tegen mij in de rust: 'Als je bij de zestien komt, schiet nou eens.'"

"Ik moet daar iets meer oog voor hebben. Meestal ben ik meer op zoek naar de passjes, in de eerste helft werkte dat ook goed", doelde ze op de assist bij de 0-1.

Op IJsland hield Nederland voor het eerst sinds vijf duels weer eens de nul. "Ja, dat werd wel tijd", vond Groenen. "IJsland had een gevaarlijke rechtsbuiten die er een paar keer doorheen kwam, maar ik denk dat we dat goed opvingen."

Oranje vervolgt de WK-kwalificatie eind oktober met uitwedstrijden tegen Cyprus en Belarus.