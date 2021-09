De positie van trainer Ronald Koeman staat openlijk ter discussie bij FC Barcelona. Enric Masip, adviseur van voorzitter Joan Laporta, weigerde dinsdag in een interview zijn steun voor de coach uit te spreken.

"Ik ga geen ja of nee zeggen", antwoordde Masip in een interview met de Spaanse omroep TV3 op de vraag of Koeman mogelijk ontslagen wordt. De trainer ligt onder vuur na de kansloze nederlaag tegen Bayern München (0-3) in de Champions League, die zondag gevolgd werd door een teleurstellend 1-1-gelijkspel in eigen huis tegen Granada.

"Hij heeft het vertrouwen gekregen om trainer van FC Barcelona te zijn. Maar als je ziet dat dingen niet werken, dan is het normaal om te twijfelen. Natuurlijk zijn we bezorgd over de resultaten", aldus Masip. De voormalige tophandballer geldt als een belangrijke vertrouwenspersoon van Laporta.

Koeman botste in de afgelopen maanden tweemaal publiekelijk met de voorzitter van Barcelona. Zo lekte onder meer uit dat Laporta eist dat Barcelona in een 4-3-3-systeem speelt, terwijl de trainer soms voor 3-5-2 opteert. Daarnaast drong de voorzitter erop aan dat spelers als Riqui Puig en Samuel Umtiti meer speeltijd kregen.

'Laporta heeft altijd gezegd dat Xavi op een dag Barcelona gaat trainen'

"De referentie van de voorzitter is altijd Johan Cruijff geweest", zei Masip. "Je hebt bijvoorbeeld trainers als Josep Guardiola en Xavi. Laporta heeft altijd gezegd dat Xavi op een dag Barcelona gaat trainen."

De oud-middenvelder was al inzet van de verkiezingsstrijd om het voorzitterschap in maart. Xavi verlengde zijn contract als trainer bij het Qatarese Al Sadd in het voorjaar echter tot medio 2023.

Koeman probeert bij Barcelona een nieuw team op te bouwen na het vertrek van sterspeler Lionel Messi. Door de torenhoge schulden van ruim 1 miljard euro werkt de oud-bondscoach van Oranje met een beperkt budget.

"In april konden we de salarissen bijna niet betalen", vertelt Masip. "Het bestuur heeft gaten gedicht, in plaats van dat het heeft kunnen bouwen aan de toekomst. De fans moeten geduld hebben en erop vertrouwen dat we de situatie kunnen rechtzetten. We zijn als een patiënt op de ic. Maar we zijn 'Barça', dat mag men niet vergeten."

Donderdag speelt Barcelona, dat momenteel achtste staat in La Liga, een uitwedstrijd tegen Cádiz. Zondag volgt een thuiswedstrijd tegen Levante.

