Mark Parsons is blij met zijn eerste overwinning als bondscoach van de Oranjevrouwen, maar niet met het spel dat zijn speelsters lieten zien. Op bezoek in IJsland werd het 0-2.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

Na een 0-1-ruststand (doelpunt Daniëlle van de Donk) bepaalde Jackie Groenen met een fraai schot de uitslag van het WK-kwalificatieduel. De overwinning was belangrijk na het teleurstellende 1-1-gelijkspel van vrijdag tegen Tsjechië.

"We maken kleine stappen, maar uiteindelijk gaat het om de uitslag. We wilden een goed resultaat en dat hebben we", zei de 35-jarige Parsons na de overwinning op IJslandse bodem tegen de NOS.

"Qua energie en concentratie zat het wel goed, maar er waren ook dingen die niet zo goed gingen. In balbezit vonden we niet altijd de beste oplossing, het ontbrak soms aan een goede eindpass. We hadden goede momenten, maar het kon beter."

De Engelsman was vooral blij met Sherida Spitse - hij passeerde de recordinternational vrijdag nog - en Van de Donk. "Sherida was heel belangrijk met haar ervaring en haar passes. En Daniëlle speelde goed tussen de linies."

Vreugde bij Jackie Groenen na haar doelpunt. Vreugde bij Jackie Groenen na haar doelpunt. Foto: Pro Shots

Groenen verbaast zichzelf met doelpunt

Doelpuntenmaker Groenen was ook vooral blij met het resultaat. "Vrijdag was een lastige wedstrijd en deze drie punten zijn heel belangrijk voor ons", aldus de speelster van Manchester United, die zichzelf verbaasde met haar mooie doelpunt.

"Ik zoek altijd de passjes, maar ik kan vaker schieten. Daniëlle zei in de rust nog dat ik dat gewoon moest doen. Het voelt ook wel prettig met de nieuwe staf. Het was even wennen, maar we groeien wel naar elkaar toe."

Nederland staat na twee duels met vier punten op de tweede plek in poule C van de WK-kwalificatiereeks. De Oranjevrouwen hebben net zoveel punten als Tsjechië, dat eerder op dinsdag met 8-0 won van Cyprus.