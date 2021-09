Willem II heeft dinsdag de sterke Eredivisie-start een vervolg gegeven met een zege in de Brabantse derby tegen RKC Waalwijk: 1-2. De Tilburgers bezetten met dertien punten uit zes speelrondes de tweede plek en stonden er deze eeuw nog nooit zo goed voor.

Na een behoorlijk saaie eerste helft met slechts één schot op doel vielen de doelpunten in het eerste kwartier van de tweede helft. Spits Kwasi Wriedt brak de ban door van dichtbij af te ronden. Het was zijn derde seizoenstreffer.

Zo'n acht minuten later viel de beslissing, toen Mats Köhlert uit de rebound scoorde na een gepareerd schot van Ché Nunnely. In het restant van de wedstrijd kwam de aansluitingstreffer van RKC-aanvoerder Melle Meulensteen veel te laat om de eerste Eredivisie-zege van Willem II in Waalwijk sinds 2009 nog in gevaar te brengen.

Een van de opvallendste momenten van de tweede helft was dat een deel van de fanatieke RKC-aanhang, die zich voor rust al had laten gelden door bier op het veld te gooien, langs het veld verhaal ging halen bij het uitvak. Na wat tumult keerde de rust vrij snel weer terug.

Willem II was het seizoen begonnen met een kansloze 0-4-nederlaag tegen Feyenoord, maar de nieuwe trainer Fred Grim leidde zijn ploeg sindsdien naar overwinningen op Vitesse (0-3), PEC Zwolle (1-0), FC Groningen (2-1) en dus RKC. Tegen NEC werd het 0-0. Zaterdag komt PSV naar Tilburg.

Het RKC van trainer Joseph Oosting - hij volgde de naar Willem II vertrokken Grim op - presteert vooralsnog wisselend met één overwinning, twee gelijke spelen en drie nederlagen.

