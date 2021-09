De Engelse voetbalsters hebben dinsdag ook de tweede WK-kwalificatiewedstrijd onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman met grote cijfers gewonnen. Engeland was in en tegen Luxemburg oppermachtig en eindigde zelfs in de dubbele cijfers: 0-10.

Ellen White (twee), Alex Greenwood (twee), Millie Bright (twee), Nikita Parris, Bethany England, Rachel Daly en Jessica Berscheid (eigen doel) kwamen tot scoren. De laatste drie treffers vielen allemaal in de blessuretijd van de tweede helft.

Wiegman debuteerde afgelopen vrijdag in Southampton als bondscoach van Engeland met een ook al klinkende zege tegen Noord-Macedonië (8-0). Engeland gaat aan de leiding in groep D, maar ook Oostenrijk (doelsaldo 14-1) en Noord-Ierland (6-0) hebben de eerste twee groepsduels gewonnen.

In haar tijd als bondscoach van Oranje won Wiegman de Europese titel en behaalde ze met Nederland de finale van het wereldkampioenschap. Na de Olympische Spelen van afgelopen zomer in Tokio (uitgeschakeld in de kwartfinales) nam Wiegman afscheid van de Nederlandse ploeg.

Wiegman is volgend jaar ook te zien op het EK, waar Oranje de titelverdediger is. Het toernooi wordt nota bene in Engeland gehouden.