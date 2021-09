De Oranjevrouwen hebben dinsdag voor het eerst gewonnen onder bondscoach Mark Parsons. In de WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland was Nederland met 0-2 te sterk voor de nummer zestien van de wereld.

Daniëlle van de Donk zette Nederland halverwege de eerste helft op voorsprong. Jackie Groenen bepaalde de eindstand in de 65e minuut met een spectaculair schot van afstand.

De 35-jarige Parsons debuteerde vrijdag in Groningen met een teleurstellend 1-1-gelijkspel tegen Tsjechië. De Engelse bondscoach had Sherida Spitse in Reykjavik weer een basisplek gegeven. De recordinternational moest vrijdag tegen Tsjechië nog genoegen nemen met een reserverol.

Nederland staat na twee duels met vier punten op de tweede plek in poule C van de WK-kwalificatiereeks. De Oranjevrouwen hebben net zoveel punten als Tsjechië, dat eerder op dinsdag met 8-0 won van Cyprus. Belarus staat met drie punten derde, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. De nummers twee kunnen een WK-ticket veroveren via play-offs. Oranje vervolgt de kwalificatiereeks op 22 oktober met een uitwedstrijd tegen Cyprus.

Nederland beleeft weinig problemen met IJsland

Oranje begon goed aan de wedstrijd en was via Vivianne Miedema al na acht minuten dicht bij een voorsprong. De Nederlandse topschutter schoot echter net voorlangs. Een minuut later voorkwam Sari van Veenendaal aan de andere kant met een uitstekende redding dat de thuisploeg op 1-0 kwam.

In de 23e minuut was het wél raak voor Nederland. Groenen zette Van de Donk met een fraaie steekpass vrij voor het doel, waarna de speelster van Arsenal de bal met haar linkervoet in de korte hoek schoot.

De Oranjevrouwen hadden het betere van het spel en verdubbelden de marge halverwege de tweede helft. Groenen kreeg in de 65e minuut de tijd om de bal even klaar te leggen en haalde van zo'n 30 meter hard uit. De bal belandde via de onderkant van de lat op fraaie wijze in het doel.

Nederland ging in de slotfase op zoek naar meer treffers, maar slaagde er niet in de score uit te bouwen. Tegelijkertijd kwam de ploeg van Parsons ook niet meer in de problemen, waardoor Nederland een eenvoudige eerste overwinning boekte in de WK-kwalificatiereeks.