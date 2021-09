Luis Suárez heeft Atlético Madrid dinsdag aan een zege en de koppositie in La Liga geholpen. Door twee treffers van de 34-jarige Uruguayaan kwam Atlético terug van een 1-0-achterstand en won het met 1-2. Suárez noteerde de winnende treffer in de negentigste minuut.

Getafe kwam op slag van rust op voorsprong na een mislukte ingreep van doelman Jan Oblak. Stefan Mitrovic kon mede daardoor raak koppen (1-0). In de 74e minuut moest Carles Aleñá bij de thuisclub van het veld nadat hij Matheus Cunha vol tegen zijn kuit trapte. Daarna sloegen de Madrilenen toe. Suárez scoorde in de 78e minuut eerst met een schot en in de negentigste minuut maakte hij 1-2 met een kopbal.

Atlético trad aan met elf spelers uit tien verschillende landen. Daarmee vestigde coach Diego Simeone een clubrecord. Marcos Llorente was de enige Spanjaard in het basisteam, dat met Suárez en José Maria Giménez twee spelers uit Uruguay telde.

Door de overwinning gaat Atlético in ieder geval voor één dag aan kop in La Liga. Real Madrid kan de eerste plek woensdag overnemen als het niet verliest op bezoek bij Real Mallorca.

Het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman speelde maandag in Camp Nou met 1-1 gelijk tegen Granada. De Nederlandse coach, die een moeizame seizoensstart beleeft en daardoor flink onder druk staat, komt donderdag weer in actie in het uitduel met Cádiz.

89 Suárez maakt winnend doelpunt in blessuretijd tegen Getafe

