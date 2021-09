Stefan de Vrij en Denzel Dumfries hebben dinsdag met Internazionale de koppositie in de Serie A veroverd door met 1-3 te winnen bij Fiorentina. Eerder op de avond hielp Luis Suárez Atlético Madrid met twee treffers aan de koppositie in La Liga. In Engeland bereikten Manchester City en Liverpool zonder problemen de achtste finales van de League Cup.

Inter, waar De Vrij de volledige wedstrijd meespeelde en Dumfries in de 66e minuut inviel, kwam door een goal van Riccardo Sottil halverwege de eerste helft nog wel op achterstand. Matteo Darmian zorgde in de 52e minuut voor de gelijkmaker en drie minuten later noteerde Edin Dzeko de 1-2. Ivan Perisic bepaalde vlak voor het laatste fluitsignaal de eindstand.

Met basisdebutant Teun Koopmeiners en Marten de Roon de volledig wedstrijd binnen de lijnen boekte Atalanta een 2-1-overwininng op Sassuolo. Robin Gosens zorgde er al na drie minuten voor dat de thuisploeg op voorsprong kwam. Davide Zappacosta verdubbelde de marge in de 37e minuut en Domenico Berardi bepaalde vlak voor rust al de eindstand.

Inter gaat dankzij de zege in ieder geval voor één dag aan kop in de Serie A. De club uit Milaan kan later nog wel worden gepasseerd door AC Milan (woensdag tegen Venezia) en Napoli (donderdag tegen Sampdoria).

Teun Koopmeiners stond tegen Sassuolo voor het eerst in de basis bij Atalanta.

Suárez helpt Atlético met twee treffers aan koppositie

In Spanje kwam Getafe tegen Atlético op slag van rust op voorsprong na een mislukte ingreep van doelman Jan Oblak. Stefan Mitrovic kon mede daardoor raak koppen (1-0). In de 74e minuut moest Carles Aleñá bij de thuisclub van het veld, nadat hij Matheus Cunha vol tegen zijn kuit had getrapt. Daarna sloegen de Madrilenen toe. Suárez scoorde in de 78e minuut eerst met een schot en in de 90e minuut maakte hij 1-2 met een kopbal.

Atlético trad aan met elf spelers uit tien verschillende landen. Daarmee vestigde coach Diego Simeone een clubrecord. Marcos Llorente was de enige Spanjaard in het basisteam, dat met Suárez en José María Giménez twee spelers uit Uruguay telde.

Door de overwinning gaat Atlético in ieder geval voor één dag aan kop in La Liga. Real Madrid kan de eerste plek woensdag overnemen als de ploeg niet verliest op bezoek bij Real Mallorca.

Het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman speelde maandag in Camp Nou met 1-1 gelijk tegen Granada. De Nederlandse coach, die een moeizame seizoensstart beleeft en daardoor flink onder druk staat, komt donderdag weer in actie in het uitduel met Cádiz.

Liverpool en City kennen probleemloze avond in League Cup

In de derde ronde van de League Cup beleefden Liverpool en Manchester City een probleemloze avond. 'The Reds' wonnen met 0-3 van Norwich City en Manchester City was met 6-1 te sterk voor League One-club Wycombe Wanders.

Liverpool, dat voornamelijk aantrad met reservespelers, kwam al na vier minuten op voorsprong door een doelpunt van Takumi Minamino. Davide Origi zorgde in de vijftigste minuut voor de 0-2 en Minamino bepaalde tien minuten voor tijd de eindstand. Bij 'The Reds' kreeg Virgil van Dijk rust en ook zijn landgenoot Tim Krul bleef bij Norwich aan de kant.

Namens Manchester City troffen Riyad Mahrez (twee), Kevin De Bruyne, Phil Foden, Ferran Torres en Cole Palmer doel. Nathan Aké behoorde bij de ploeg van manager Josep Guardiola niet tot de wedstrijdselectie. Burnley, met Erik Pieters in het basisteam, versloeg Rochdale met 4-1. Jay Rodriguez scoorde vier keer voor de thuisclub.