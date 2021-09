Erik ten Hag heeft gemengde gevoelens bij de probleemloze 0-5-overwinning van Ajax op Fortuna Sittard van dinsdag. De trainer van de Amsterdammers is blij met de dominantie en vorm van zijn ploeg, maar vind ook dat er nog meer in had gezeten.

"We hebben vanaf het begin geïnvesteerd en het de tegenstander moeilijk gemaakt. We hebben de goals zelf afgedwongen", begon Ten Hag zijn analyse voor de camera van ESPN positief.

"Onze instelling en de samenwerking waren goed. Daar ben ik tevreden over. Minder tevreden ben ik over het benutten van de kansen, met name in de eerste tien minuten. Het duurde te lang tot de 0-1 viel."

De uiteindelijke vijf doelpunten van Ajax in Sittard betekenen dat de Amsterdammers, die zaterdag al met 9-0 van SC Cambuur wonnen, na zes speelrondes al op een doelsaldo van +26 staan. Nog nooit stond een Eredivisie-ploeg na zes duels op zo'n gemiddelde.

De spelers van Ajax konden vijf keer juichen in Sittard. Foto: ANP

'Gemotiveerd blijven is als op een koord lopen'

Fortuna probeerde Ajax bij tijd en wijle onder druk te zetten, waardoor de ploeg van Ten Hag soms voor de lange bal koos. De trainer van de landskampioen had daar geen problemen mee.

"We willen variabel aanvallen. Als de tegenstander naar ons toekomst, waarom dan niet de lange bal? Dat is lekker met Sébastien Haller, maar ook de snelheid die we voorin hebben. Het is een heel effectief middel", zei hij.

"Of het moeilijk is om gemotiveerd te blijven als je zoveel beter bent? Nee, tenzij je het mentaal toelaat. Dan ga je het niet volhouden. Vergelijk het met op een koord lopen. Dan val je ervan af en is het heel moeilijk om er weer op te komen."

Ajax is bezig aan een ijzersterke reeks en hoopt die serie zaterdag te verlengen, wanneer FC Groningen naar de Johan Cruijff ArenA komt. Drie dagen later wacht een thuiswedstrijd tegen Besiktas in de Champions League.

