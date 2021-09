Ajax heeft dinsdagavond opnieuw een probleemloze overwinning geboekt in de Eredivisie. Drie dagen na de 9-0-zege op SC Cambuur was de ploeg van trainer Erik ten Hag ook veel te sterk voor Fortuna Sittard: 0-5.

Bij rust was het al 0-3 in Limburg. Steven Berghuis opende met zijn tweede Eredivisie-treffer in Amsterdamse dienst de score, waarna ook Noussair Mazraoui en aanvoerder Dusan Tadic raak schoten. In de tweede helft scoorden invallers Mohammed Kudus en Nicolás Tagliafico.

Ajax heeft na de eerste zes Eredivisie-speelrondes een ongeëvenaard doelsaldo van +26. Het record was sinds het seizoen 1997/1998 met +25 al in handen van de 35-voudig landskampioen.

Na een 1-1-gelijkspel bij FC Twente op 22 augustus won Ajax van Vitesse (5-0), PEC Zwolle (0-2) en dus Cambuur en Fortuna. Bovendien werd Sporting CP tussendoor met 1-5 verslagen in de Champions League. De Amsterdammers hopen die sterke serie zaterdag te verlengen, wanneer FC Groningen op bezoek komt.

Het Fortuna van coach Sjors Ultee bivakkeert vooralsnog onder in de Eredivisie. De Limburgers vergaarden vier punten in de eerste vijf wedstrijden en spelen in de volgende speelronde uit tegen Vitesse.

Steven Berghuis scoorde al tegen Cambuur en deed dat in Sittard opnieuw. Steven Berghuis scoorde al tegen Cambuur en deed dat in Sittard opnieuw. Foto: Pro Shots

Fortuna heeft geen schijn van kans

Ajax kreeg vlak voor de aftrap een tegenvaller te verwerken toen Jurriën Timber geblesseerd afhaakte in de warming-up, maar liet zich daardoor niet van de wijs brengen. De koploper zette Fortuna direct tegen de muur en kreeg kans op kans.

Nadat Lisandro Martínez, Antony en Sébastien Haller al dichtbij waren geweest, kwam de openingsgoal op naam van Berghuis. De Apeldoorner, die bij absentie van Davy Klaassen opnieuw 'op tien' stond, schoof binnen nadat hij de bal wat gelukkig voor zijn voeten kreeg.

De goal was de opmaat naar een heerlijke avond voor Ajax, dat Fortuna er amper uit liet komen en nog binnen het half uur op 0-2 kwam. Haller legde klaar voor Mazraoui, die keeper Yanick van Osch verschalkte met een schot in de korte hoek en daarmee al zijn derde competitiedoelpunt maakte.

Nog voor rust viel ook het derde doelpunt. Tadic rondde af op aangeven van Daley Blind. Op de ruststand viel niets af te dingen.

In de wat gezapige tweede helft, waarin de spanning volledig weg was, bracht Ten Hag onder anderen Kudus en Tagliafico en uitgerekend die spelers voerden de score in de slotfase verder op. Bij beide fraai uitgespeelde treffers gaf Tadic de assist.

In de tweede helft mocht ook Mohammed Kudus, die zijn rentree maakte na een blessure, delen in de feestvreugde. In de tweede helft mocht ook Mohammed Kudus, die zijn rentree maakte na een blessure, delen in de feestvreugde. Foto: Pro Shots

