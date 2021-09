De Oranjevrouwen beginnen vanavond met Sherida Spitse in de basisopstelling aan het WK-kwalificatieduel met IJsland. De recordinternational keert terug in de ploeg, wat ten koste gaat van Shanice van de Sanden.

Opstelling Oranjevrouwen Van Veenendaal; Folkertsma, Van der Gragt, Nouwen, Janssen; Groenen, Roord, Spitse; Van de Donk, Miedema, Martens.

Spitse moest het vrijdag nog verrassend met een reserverol doen in de eerste interland onder de nieuwe bondscoach Mark Parsons. Tegen Tsjechië, eveneens een WK-kwalificatiewedstrijd, kwam Nederland toen in Groningen niet verder dan 1-1.

Op bezoek in IJsland betekent de basisplek van de ervaren Spitse dat Daniëlle van de Donk doorschuift naar de aanval en daar de positie van Van de Sanden inneemt.

Verder is de basisploeg ongewijzigd. Op de rechtsbackpositie kiest Parsons net als tegen Tsjechië voor Sisca Folkertsma, van orginie een aanvaller, als vervanger van de geblesseerde Lynn Wilms.

Vivianne Miedema redde vrijdag een punt voor de Oranjevrouwen tegen Tsjechië. Foto: ANP

Groepswinnaar rechtstreeks naar WK

Het teleurstellende gelijkspel tegen Tsjechië was voor Nederland de start van de kwalificatiereeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Belarus en Cyprus zijn de andere landen in de poule. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het WK.

Oranje is de nummer vier van de wereld en treft in IJsland de huidige nummer zestien van de FIFA-ranking. De overige tegenstanders in de poule staan eveneens beduidend lager op de mondiale ranglijst.

IJsland-Nederland begint vanavond om 20.45 uur en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Rebecca Welch.