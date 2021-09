Daley Blind en Antony keren vanavond terug in de basis van Ajax voor de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. De twee kregen zaterdag nog rust tijdens het thuisduel met SC Cambuur, dat met liefst 9-0 werd gewonnen. Verder speelt Perr Schuurs in plaats van Jurriën Timber, die op het laatste moment is afgehaakt.

Opstelling Fortuna Sittard Van Osch; Tirpan, Angha, Janssen, Cox; Rienstra, Tekie, Duarte; Hansson, Sambou, Seuntjens.

Opstelling Ajax Pasveer; Mazraoui, Schuurs, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

Blind viel in tegen Cambuur, terwijl Antony op de bank bleef. De terugkeer van de twee betekent dat Nicolás Tagliafico en David Neres in Sittard weer genoegen moeten nemen met een reserverol.

Verder koos trainer Erik ten Hag aanvankelijk voor dezelfde opstelling als tegen Cambuur, maar zag hij de niet fitte Timber afhaken tijdens de warming-up. Oud-Fortuna-speler Schuurs is zijn vervanger.

Bij tegenstander Fortuna houdt coach Sjors Ultee vast aan zijn basiself, ook al werd zaterdag met 1-0 verloren bij sc Heerenveen. Zian Flemming, de uitblinker van vorig seizoen, ontbreekt net als in Friesland bij de huidige nummer vijftien van de Eredivisie.

Sinds afgelopen weekend mag Ajax zich koploper noemen. De Amsterdammers zagen daags na hun monsterzege dat PSV met 0-4 onderuitging tegen Feyenoord.

Fortuna Sittard-Ajax, de eerste wedstrijd uit speelronde 6, begint vanavond om 18.45 uur en staat onder leiding van arbiter Jochem Kamphuis. Om 21.00 uur is de aftrap bij RKC Waalwijk-Willem II.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie