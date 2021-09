PSV-trainer Roger Schmidt is niet van plan zijn wisselbeleid aan te passen na de commotie rond zijn wissels in de verloren topper tegen Feyenoord (0-4). De Duitse coach kreeg zondag een fluitconcert van het eigen publiek toen hij smaakmaker Cody Gakpo naar de kant haalde.

"Journalisten houden van deze vraag, maar om eerlijk te zijn denk ik als coach totaal anders", antwoordde Schmidt dinsdag toen onder meer NOS en ESPN hem vroegen of hij andere keuzes had moeten maken. "Het heeft geen enkele zin om terug te kijken."

"Het is nieuw voor mij dat ik meest besproken man in de Nederlandse voetbalwereld ben. Natuurlijk waren we teleurgesteld over het resultaat van zondag en dat we ons normale niveau niet hebben gehaald. Maar dat hoort erbij, dus dat moet je accepteren."

Schmidt baarde zondag opzien door aanvoerder Marco van Ginkel en Noni Madueke te passeren en bij rust Davy Pröpper, Eran Zahavi en Mario Götze naar de kant te halen. Götze bleek een blessure te hebben opgelopen en mist ook woensdag de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (aftrap 18.45 uur).

Vooral na de wissel van Gakpo bij een 0-1-achterstand waren de rapen gaar in Eindhoven. Schmidt werd minutenlang uitgefloten en zwaar bekritiseerd. Uiteindelijk liep Feyenoord uit naar 0-4, de grootste Eredivisie-zege van de Rotterdammers in Eindhoven ooit.

Foto: Pro Shots

'Wisselbeleid niet met spelers besproken'

Schmidt, die naar eigen zeggen wisselde omdat hij zijn spelers niet meer fris vond ogen, denkt dat de zeperd niet voorkomen kunnen worden als hij anders had gewisseld. "Het is niet zo dat een beslissing doorslaggevend is voor de wedstrijd. Er zijn altijd meerdere factoren die een wedstrijd beslissen."

Volgens Schmidt heeft geen enkele speler zich bij hem gemeld om zijn wisselbeleid te bespreken. "Om eerlijk te zijn is er nog nooit iemand in mijn trainersloopbaan naar me toegekomen om te praten over wissels. Ik heb het de spelers ook niet gevraagd. Dat is niet mijn manier van werken."

Naast Götze kan PSV tegen Go Ahead Eagles niet beschikken over Ibrahim Sangaré. Schmidt wil geen risico's nemen met de middenvelder, die afgelopen zondag ook al de topper tegen Feyenoord miste. Daar staat wel de terugkeer van Phillipp Mwene tegenover.