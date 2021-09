PSG-trainer Mauricio Pochettino haalde Lionel Messi afgelopen zondag tegen Olympique Lyon naar de kant vanwege een knieblessure. Door de kwetsuur mist de Argentijn woensdag de competitiewedstrijd tegen FC Metz.

"We zagen tijdens de wedstrijd dat hij naar zijn knie greep. Daarom maakten we deze keuze", aldus Pochettino dinsdag op zijn persconferentie. "We waren tevreden met zijn optreden. Hij scoorde niet, maar hij speelde goed."

Messi werd tegen Olympique Lyon (2-1-zege) een kwartier voor tijd bij een 1-1-tussenstand gewisseld. Daar was de steraanvaller zo kwaad over dat hij de uitgestoken hand van de PSG-trainer weigerde.

"Ik begrijp de ophef en accepteer die ook, maar de spelers en hun gezondheid staan bij mij op één", zei Pochettino."Wij vonden het de beste beslissing om hem te wisselen. Natuurlijk willen grote spelers altijd op het veld staan."

Messi heeft in zijn eerste duels bij PSG nog geen indruk kunnen maken. Na drie optredens (waarvan een als invaller) is het nog wachten op de eerste treffer van de zesvoudig Wereldvoetballer van het Jaar. Door de blessure duurt dat nog minstens één wedstrijd. Over 48 uur wordt een nieuwe scan uitgevoerd. Dan zal vermoedelijk duidelijk worden hoelang hij uitgeschakeld is.

Behalve Messi ontbreken ook Sergio Ramos en Marco Verratti nog bij de Franse topclub. De Spaanse verdediger traint nog altijd individueel, de Italiaanse middenvelder hervatte dinsdag de groepstraining. Het duel tussen hekkensluiter Metz en koploper PSG begint woensdag om 21.00 uur.

