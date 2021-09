Eljero Elia traint vanaf dinsdag mee bij ADO Den Haag. De club uit de Keuken Kampioen Divisie kan de aanvaller nog geen contract aanbieden als gevolg van de beroerde financiële situatie van de club, zegt Elia's zaakwaarnemer Frank Schouten desgevraagd tegen NU.nl.

"We zijn al wekenlang in gesprek met ADO", aldus Schouten. "Maar ADO kan niks vanwege de financiële situatie. Dan kan je twee dingen doen: wachten, of de club helpen. In de afgelopen weken hebben verschillende opties zich voorgedaan voor Eljero, maar hij wil zijn oude club een hart onder de riem steken."

De 34-jarige Elia speelde verdeeld over twee periodes negen jaar voor ADO Den Haag. De geboren Voorburger werd op zijn negende gescout door de club uit Den Haag, waarna hij vier jaar later naar Ajax vertrok. In 2002 keerde hij terug bij ADO, dat hem in 2007 verkocht aan FC Twente.

Elia speelde vervolgens voor Hamburger SV, Werder Bremen, Juventus, Southampton, Feyenoord, Istanbul Basaksehir en FC Utrecht. Bij laatstgenoemde club liet de dertigvoudig Oranje-international zijn contract eind juli ontbinden omdat hij op het tweede plan dreigde te komen onder trainer René Hake. Sindsdien was hij clubloos.

ADO Den Haag verkeert in financieel en sportief zwaar weer. Na de degradatie van vorig seizoen uit de Eredivisie kon ADO al twee keer geen sluitende begroting overleggen bij de KNVB, doordat het wacht op een overname door vastgoedondernemer Jeroen Lentze en clubicoon Martin Jol. Als de club voor 15 oktober de begroting niet op orde heeft, wordt de proflicentie ingenomen door de KNVB.

ADO staat momenteel op de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, met dertien punten uit zeven wedstrijden. De ploeg van trainer Ruud Brood heeft zes punten in mindering gekregen vanwege de financiële wanorde, maar die zijn nog niet doorgevoerd op de ranglijst omdat ADO in beroep is gegaan tegen de straffen van de licentiecommissie van de KNVB.