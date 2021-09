Met een verbeten gezicht zag Ronald Koeman hoe FC Barcelona maandagavond thuis met 1-1 gelijkspeelde tegen Granada. De trainer moet wennen aan 'het nieuwe normaal' van zijn club.

"Dit is niet het Barcelona van acht jaar geleden", zei Koeman met lichte irritatie in zijn stem op de persconferentie na de wedstrijd. "We kunnen geen tikitaka spelen, daar is geen ruimte voor. En als je naar de selectie kijkt, dan zie je te weinig spelers met snelheid die goed zijn in de een-tegen-een."

Door een torenhoge schuldenlast van 1,35 miljard euro moest 'Barça' deze zomer afscheid nemen van clubicoon Lionel Messi en kon de club alleen transfervrije spelers halen. Dinsdag in de Champions League tegen Bayern München (0-3-nederlaag) bleek dat Barcelona de aansluiting met de Europese top kwijt is.

En maandagavond tegen Granada leed Barcelona zijn tweede puntenverlies in de vierde competitiewedstrijd van het seizoen. Dat leidt in Spanje tot speculaties over het ontslag van Koeman. "Ik heb geen zin om over mijn toekomst te praten", reageerde de trainer kortaf op de persconferentie.

Stand boven in La Liga 1. Real Madrid 5-13 (+8)

2. Atlético Madrid 5-11 (+3)

3. Valencia 5-10 (+6)

4. Real Sociedad 5-10 (+2)

5. Athletic Club 5-9 (+3)

6. Sevilla 4-8 (+4)

7. FC Barcelona 4-8 (+3)

Barcelona heeft door blessures geen vleugelspitsen met diepgang

Nadat Koeman tegen Bayern zijn ploeg zonder succes in een 3-5-2-opstelling had laten spelen, koos hij tegen Granada weer voor een 4-3-3-systeem. Die formatie heeft de voorkeur van de kritische clubvoorzitter Joan Laporta.

"Maar we speelden veel te veel door het midden, terwijl aan de zijkanten de ruimtes lagen", stelde Koeman vast. "Coutinho en Demir hebben geen diepgang op de vleugel, het zou anders zijn als we met Dembélé en Fati hadden kunnen spelen."

Die twee vleugelspitsen zijn echter geblesseerd. Koeman moest ook Jordi Alba, Pedri, Sergio Agüero en Martin Braithwaite missen. "Maar dan nog kun je niet tevreden zijn met een gelijkspel thuis tegen Granada", besefte Koeman.

Koeman ergert zich aan tijdrekken Granada

De trainer ergerde zich soms langs de zijlijn en dat kwam hem diep in de tweede helft op een gele kaart te staan. Na afloop legde hij zijn frustraties uit.

"Granada begon al in de eerste minuut met tijdrekken. Steeds lag het spel stil, omdat ze weer een blessure simuleerden. Daar had de scheidsrechter veel strenger tegen moeten optreden. Hij gaf pas vijf minuten voor tijd de keeper een gele kaart voor tijdrekken en trok slechts vier minuten blessuretijd bij. Daar hebben we niks aan."

Donderdag staat er voor de geplaagde Koeman en Barcelona een uitwedstrijd tegen Cádiz op het programma.

