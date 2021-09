Fortuna-trainer Sjors Ultee ziet het niet als nadeel dat zijn ploeg uitgerekend op dit moment in het seizoen aantreedt tegen Ajax. De Amsterdammers hebben een topweek achter de rug met een 1-5-zege op Sporting CP in de Champions League en een veegpartij tegen SC Cambuur in de Eredivisie: 9-0.

"Iedereen denkt dat het erg is om tegen Ajax te spelen als ze met 9-0 gewonnen hebben, maar het is veel erger om ze te treffen na een nederlaag", haalde Ultee maandag na de afsluitende training in gesprek met L1 de woorden van zijn assistent Jan Wouters aan. "Want dan willen ze 100 procent zeker wraak nemen en dan is het nog veel lastiger."

Fortuna en Ajax trappen dinsdag om 18.45 uur de midweekse speelronde in de Eredivisie af. Met twee nederlagen op rij zijn de Limburgers na een goede competitiestart aan een mindere periode bezig.

"Als Ajax het niveau haalt dat ze moeten halen, zijn we natuurlijk kansloos", beaamt Ultee, die er wel alles aan gaat doen om het de koploper van de Eredivisie zo moeilijk mogelijk te maken. "We gaan niet voor de schoonheidsprijs, maar voor een speelwijze of systeem met de meeste kans op resultaat."

Doelman Yannick van Osch denkt dat de supporters van Fortuna niet bang hoeven te zijn dat het telraam erbij gepakt moet worden. "Cambuur liet het op een gegeven moment een beetje lopen. Maar als het even minder gaat, moet je juist zorgen dat je bij elkaar blijft. En ik denk dat Ajax ook niet graag naar Sittard komt op een dinsdagavond."

