FC Barcelona is maandag op het nippertje ontsnapt aan de eerste competitienederlaag van het seizoen. De ploeg van trainer Ronald Koeman speelde dankzij een doelpunt in de laatste minuut met 1-1 gelijk tegen Granada.

Barcelona hoopte zich te revancheren van de pijnlijke 0-3-nederlaag van vorige week in de Champions League tegen Bayern München, maar in de praktijk kwam daar maar weinig van terecht. Al in de tweede minuut kopte Domingos Duarte vanuit de rug van Frenkie de Jong raak namens Granada.

Barcelona kreeg nog voor de pauze kansen om orde op zaken te stellen. Sergi Roberto raakte echter de paal en een afstandsschot van Memphis Depay vloog over het doel.

Om in de tweede helft wat te forceren, werd Luuk de Jong direct na rust ingebracht. De vlak voor het sluiten van de transfermarkt van Sevilla gehuurde spits kreeg bij zijn competitiedebuut voor Barcelona een enorme kans, maar kopte uit een corner van dichtbij over.

In de allerlaatste minuut van de reguliere speeltijd kwam de gelijkmaker er alsnog via Ronald Araújo. De Uruguayaanse verdediger kopte op aangeven van Gavi raak. Koeman was even daarvoor nog bestraft met geel omdat hij zich beklaagde over het tijdrekken van Granada.

Verdediger Ronald Araújo voorkomt dat Barcelona met een nederlaag van het veld stapt.

Koeman onder druk na pak slaag tegen Bayern

Ondanks de late gelijkmaker raakt Barcelona verder achterop bij koploper Real Madrid. De Catalanen staan slechts zevende met vijf punten achterstand op de aartsrivaal, maar hebben nog wel een wedstrijd tegoed.

Het is de vraag wat het puntenverlies tegen het laaggeklasseerde Granada doet voor de positie van Koeman. Sinds de roemloze aftocht tegen Bayern München wordt in Spanje openlijk gespeculeerd over zijn toekomst in Camp Nou.

FC Barcelona vervolgt de competitie woensdag met een uitwedstrijd tegen Cádiz. Daarna volgen ontmoetingen met Levante (26 september), Benfica (Champions League, 29 september) en regerend Spaans kampioen Atlético Madrid (2 oktober).

Napoli blijft koploper in de Serie A na een ruime zege op Udinese. Napoli blijft koploper in de Serie A na een ruime zege op Udinese. Foto: ANP

Napoli haalt uit tegen Udinese en blijft foutloos

In Italië is Napoli na vier speelronden de trotse koploper. De ploeg van trainer Luciano Spalletti boekte een ruime uitzege bij Udinese en blijft zo zonder puntenverlies: 0-4. Internazionale en AC Milan volgen op twee punten.

Victor Osimhen zette Napoli in de 24e minuut op voorsprong. Nog voor rust werd het 0-2 door Amir Rrahmani, waarna Kalidou Koulibaly en oud-PSV'er Hirving Lozano de overwinning nog meer glans gaven.

Bij Udinese stond aanvoerder Bram Nuytinck in de basis, Marvin Zeegelaar viel twintig minuten voor tijd in.

