Jong PSV heeft maandag in de Keuken Kampioen Divisie thuis met 0-1 verloren van ADO Den Haag. Opsteker voor de Eindhovenaren was de invalbeurt van Maxi Romero, die na ruim een jaar blessureleed zijn rentree maakte.

Op het moment dat de Argentijnse spits het veld betrad, stond de eindstand al op het scorebord. De Belg Samy Bourard rondde drie minuten voor rust een schitterende aanval van ADO succesvol af.

Halverwege de tweede helft stuurde Jong PSV-trainer Ruud van Nistelrooij Romero het veld in. De 22-jarige spits scheurde in september vorig jaar zijn kruisband toen PSV het in Slovenië opnam tegen NS Mura in de voorronde van de Europa League. Een week eerder had hij zijn ploeg met zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht nog aan een zege op FC Emmen (2-1) geholpen.

ADO hield Romero wel van scoren af en nestelt zich zo in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie. Met dertien punten uit zeven wedstrijden staan alleen Jong AZ (15), Jong FC Utrecht (14) en Excelsior (13, met een beter doelsaldo) boven de formatie van trainer Ruud Brood.

Er hangt echter wel een donkere wolk boven het met overnameperikelen kampende ADO. De ploeg heeft van de KNVB zes punten in mindering gekregen, al zijn die gedurende de door ADO ingestelde beroepsprocedure nog niet van het totale aantal afgetrokken.

Jong PSV speelt geen rol in de top van de ranglijst. Met zeven punten uit zeven wedstrijden staat de ploeg teleurstellend zestiende.

