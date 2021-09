Jordy Clasie mist de komende twee wedstrijden van AZ vanwege zijn rode kaart van afgelopen zondag op bezoek bij Heracles Almelo. De middenvelder accepteerde maandag het schikkingsvoorstel van drie duels schorsing, waarvan een voorwaardelijk.

Clasie maakte op slag van rust een harde tackle op Luca de la Torre, maar kwam in eerste instantie goed weg met geel. Nadat scheidsrechter Serdar Gözübüyük door de VAR naar het scherm was geroepen, werd deze alsnog omgezet in een rode kaart.

Het bleek het kantelpunt in de wedstrijd, want AZ verspeelde in rap tempo de 0-1-voorsprong. In de slotfase leken de Alkmaarders toch nog een puntje te pakken, totdat Rai Voet diep in blessuretijd uit een vrije trap Heracles naar de overwinning schoot (3-2).

"Dit mag mij als ervaren speler niet overkomen, al was het nooit mijn intentie", toonde Clasie zich na afloop schuldbewust. "Het wordt de eerste keer dat ik geschorst ga worden voor een rode kaart."

AZ beleeft een dramatische start van de competitie. De nummer drie van het afgelopen seizoen staat voorlaatste in de Eredivisie en houdt alleen het nog puntloze PEC Zwolle onder zich.

Clasie kan beide duels schorsing al deze week uitzitten. AZ speelt donderdag in de midweekse speelronde uit tegen FC Twente en krijgt drie dagen later Go Ahead Eagles op bezoek.