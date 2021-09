Peter Hyballa heeft ruim een maand na zijn veelbesproken vertrek bij Esbjerg fB een nieuwe club gevonden. De Duitse trainer tekende maandag een contract bij Türkgücü München, dat uitkomt in de 3. Liga.

Türkgücü München is blij met de komst van de 45-jarige Hyballa, die de eerder op de dag ontslagen Petr Ruman opvolgt. "We geloven dat Hyballa tactisch en emotioneel de juiste man is om onze ambities waar te maken", zegt algemeen directeur Max Kothny maandag op de website van de club.

Hyballa heeft in de afgelopen jaren voor veel clubs gewerkt. Nadat hij in 2017 bij NEC ontslagen was, werd hij trainer van het Slowaakse DAC Dunajská Streda, het Poolse Wisla Kraków, NAC Breda en onlangs dus bij Esbjerg.

De bevlogen trainer denkt dat er bij zijn nieuwe club mooie dingen mogelijk. "Türkgücü München is een club in opbouw, waar ik veel perspectief zie", aldus Hyballa.

'Begin niet over de Tweede Wereldoorlog'

Het vorige avontuur van Hyballa eindigde met een enorme rel. Eind juli eisten de spelers in een uitgelekte brief in de krant het vertrek van de trainer, omdat hij ze openlijk zou vernederen en ze blessures zouden oplopen door het zware trainingsregime. Hyballa herkende zich daar niet in en sloeg hard terug. Hij sprak van "psychologische terreur" door de spelers en betichtte ze van racisme. De spelers zouden een link leggen tussen Hyballa's afkomst en het nazisme.

"Ik ben een linksgeoriënteerde man, weet je dat? Begin niet over de Tweede Wereldoorlog tegen mij", zei Hyballa kort na zijn vertrek.

"Ik ben meer Nederlander dan Duitser. Door mij stelselmatig een etiket op te plakken over die enge tijd, raak je mijn familie in het hart. Ik heb ervan moeten huilen. Ze hebben me kapotgemaakt. Ik ben er letterlijk ziek van geworden."