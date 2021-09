De Oranjevrouwen zijn niet in paniek na het teleurstellende gelijkspel van afgelopen vrijdag tegen Tsjechië, wat de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark Parsons was. Nederland moet dinsdag winnen van IJsland om niet te veel schade op te lopen in de WK-kwalificatiereeks.

"We hebben na de wedstrijd een gesprek gehad met de groep", aldus Parsons die maandag op een digitale persconferentie opmerkelijk positief was na zijn debuutwedstrijd. "De spelers gaven hun mening en daarna ik. Die meningen leken op elkaar."

"Als speler is het normaal dat je meer naar de slechte dingen kijkt. Ik heb als coach vier dagen kunnen trainen met de groep, maar ze deden al zo veel dingen goed. Ik heb ze overladen met informatie. We hebben de doelen bereikt die ik hoopte te bereiken."

De Oranjevrouwen kwamen vrijdag in Groningen verrassend op achterstand tegen Tsjechië, de nummer 27 van de wereldranglijst. Pas zeven minuten voor tijd zorgde Vivianne Miedema voor de gelijkmaker van Nederland, dat in de slotfase via Victoria Pelova nog dicht bij de winnende 2-1 was. Pelova raakte de paal.

Aniek Nouwen op de training van de Oranjevrouwen. Aniek Nouwen op de training van de Oranjevrouwen. Foto: Getty Images

'Hij kijkt vooral naar de lange termijn'

Verdediger Aniek Nouwen was niet verbaasd dat Parsons zo positief was na zijn debuut. "Na een gelijkspel is niemand van ons blij, maar ik snap wel wat hij bedoelde. Hij heeft dingen gezien die hij erin wil brengen en kijkt vooral naar de lange termijn, terwijl wij alleen maar blij zijn met de winst."

Nederland speelt dinsdag de volgende WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen IJsland (aftrap 20.45 uur). Nouwen heeft niet het idee dat de vrouwenploeg in de achtervolging moet. "Er zijn nog genoeg wedstrijden. Als je die allemaal wint, is er niets aan de hand. Die wedstrijd is geweest en we weten zelf dat we moeten gaan winnen. We hebben alle vertrouwen in de komende wedstrijden."

