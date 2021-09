Turkije heeft dertien dagen na de afstraffing tegen Oranje (6-1) in de WK-kwalificatie Stefan Kuntz aangesteld als nieuwe bondscoach. De Duitser is de opvolger van Senol Günes.

De 58-jarige Kuntz was zeer succesvol als bondscoach van Jong Duitsland. Hij leidde het elftal in 2017 en 2021 naar de Europese titel en was in Tokio bondscoach van het olympische elftal van Duitsland, dat niet door de groepsfase kwam.

Kuntz, die voor drie jaar getekend heeft, krijgt bij Turkije de opdracht om het land voor het eerst sinds 2002 naar het WK te loodsen. De Turken lagen op koers, maar door het verlies in de Johan Cruijff ArenA zakten ze naar de derde plaats in groep G. Nederland en Noorwegen hebben twee punten meer. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het toernooi eind 2022 in Qatar.

De 69-jarige Günes werd drie dagen na de nederlaag tegen Oranje ontslagen. Hij werd ook verantwoordelijk gehouden voor de afgang van Turkije op het EK, waar het land alle drie de groepswedstrijden verloor.

'Dit voelt als thuiskomen'

Kuntz was als speler al actief in Turkije. In het seizoen 1995/1996 was hij de spits van Besiktas, waarna hij behoorde tot de gouden Duitse EK-selectie van 1996. In de halve finale tegen Engeland maakte hij de enige Duitse treffer.

"Dit voelt voor mij een beetje als thuiskomen", zei Kuntz maandag in Istanboel. "Ik wil de meest Duitse Turk of de meest Turkse Duitser worden. Ik ben vol energie, omdat ik weet waartoe Turkse spelers in staat zijn."

Het debuut van Kuntz als Turkse bondscoach is op 8 oktober in de thuiswedstrijd tegen Noorwegen. De Turken spelen in de WK-kwalificatie niet meer tegen Oranje.