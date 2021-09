Wereldvoetbalbond FIFA gaat eind deze maand de omstreden plannen voor een tweejaarlijks WK bespreken met alle nationale bonden. Dat gebeurt op 30 september via een digitale bijeenkomst, zo is maandag bekendgemaakt.

Daarnaast wordt gekeken naar andere aanpassingen van de internationale wedstrijdkalender. Het is niet duidelijk welke mogelijke veranderingen dat zijn. "Dit is een van de vele gelegenheden in de komende maanden om een constructief en open debat op mondiaal en regionaal niveau op gang te brengen", aldus de FIFA.

De FIFA onderzoekt sinds mei of er om het jaar een WK kan worden gehouden bij zowel de mannen als de vrouwen. Op dit moment worden de WK's afgewisseld met de continentale kampioenschappen en vinden ze iedere vier jaar plaats.

Een groot deel van de Europese bonden heeft zich kritisch uitgelaten over de nieuwe WK-plannen van de FIFA. UEFA-baas Aleksander Ceferin liet geen spaan heel van het initiatief, dat hij "irrationeel" en "onmogelijk" noemde.

"Het volgende WK is in 2022 en het daaropvolgende WK in 2026. In 2028 hebben we een Europees kampioenschap, dus als er een WK in 2028 komt, zullen de Europese landen er niet aan meedoen", zei Ceferin in mei. "En als de Zuid-Amerikaanse landen de Copa América hebben, zullen zij ook niet meedoen. Wat voor WK wordt dat dan? Ik heb echt geen idee waarom we dit nodig zouden hebben."

Meerderheid fans ziet plannen wel zitten

Een meerderheid van de voetbalfans wil dat het WK om het jaar wordt gehouden, bleek volgens de FIFA uit een onderzoek onder vijftienduizend mensen. Volgens de organisatie staan jongere deelnemers aan het onderzoek meer open voor een aanpassing van het ritme waarin WK's worden gehouden dan oudere generaties.

Een werkgroep onder leiding van Arsène Wenger onderzoekt hoe de internationale speelkalender er over een paar jaar het beste uit kan komen te zien. De Franse oud-trainer van Arsenal besprak de plannen onlangs met een groep voormalige topvoetballers, onder wie Marco van Basten.

Oud-bondscoach Jill Ellis, die met de Amerikaanse voetbalsters de laatste twee WK's won, werd begin deze maand door de FIFA aangesteld om in een werkgroep naar de toekomst van het vrouwenvoetbal te kijken. De kalender voor de vrouwen loopt nu tot eind 2023, voor de mannen tot eind 2024.