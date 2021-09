Trainer Peter Bosz is des duivels over de strafschop die Neymar versierde tijdens de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Olympique Lyon. Mede door de benutte penalty gaf Lyon zondag een 0-1-voorsprong uit handen tegen de Parijzenaars en verloor het in de slotfase met 2-1.

Lyon was vlak na rust door een doelpunt van Lucas Paquetá op voorsprong gekomen in Parijs, maar in de 66e minuut ging het alsnog mis voor de ploeg van Bosz. PSG kreeg een strafschop nadat Neymar licht werd getoucheerd door Malo Gusto. De aanvaller schoot de penalty zelf binnen, waarna PSG in de blessuretijd met de drie punten aan de haal ging door een kopdoelpunt van Mauro Icardi.

"Ik heb net de beelden teruggezien. Het was absoluut geen overtreding van Gusto, maar een overtreding van Neymar. Hij legde de hand op de rug van Gusto. Dit was geen penalty, 100 procent zeker. Ik snap dat de scheidsrechter hem geeft, maar hoe kan de VAR dit niet zien? Dit is een fout."

Zelfs Olympique Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas spoedde naar de camera om zijn afschuw uit te spreken over de penalty voor Paris Saint-Germain. "De penalty was een vergissing", zei hij in gesprek met het clubkanaal van Lyon. "De VAR had moeten ingrijpen. Deze beslissing is niet normaal."

'Verdienden het niet om te verliezen'

Bosz was vol lof over het spel van zijn ploeg tegen de sterren van Paris Saint-Germain, waar Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar in de basis stonden.

"We verdienden het niet om te verliezen vandaag. We hebben er een echte wedstrijd van gemaakt en waren niet bang om hoog druk te zetten. We hebben het erg goed gedaan, al hebben we op het einde niet goed verdedigd. Maar ik ben erg trots op mijn team."

Door de late nederlaag in Parijs staat Olympique Lyon op een teleurstellende negende plaats in de Ligue 1. De ploeg van Bosz heeft acht punten uit zes wedstrijden, tien punten minder dan de tot dusver foutloze koploper PSG.