Met een lekke achterhoede staat Juventus na vier duels in de degradatiezone van de Serie A. Trainer Massimiliano Allegri nam zondagavond alle schuld op zich na het 1-1-gelijkspel in eigen huis tegen AC Milan.

"Ik ben echt boos om wat er vanavond gebeurd is", zei Allegri op de persconferentie na de wedstrijd. "In de eerste helft was er niets aan de hand, Milan had maar één doelpoging en dat was een afstandsschot. Maar na de gelijkmaker waren we helemaal van slag en hadden we de wedstrijd ook nog kunnen verliezen."

"De verantwoordelijkheid ligt bij mij. Mijn wissels waren verkeerd, ik had meer verdedigende spelers moeten inbrengen om de wedstrijd onder controle te houden", zei de 54-jarige coach.

Na vier duels in de Serie A staat Juventus met slechts twee punten op de achttiende plek. De slechte prestaties zijn voor een groot deel terug te voeren op de zwakke defensie van de ploeg uit Turijn.

Op 2 maart (3-0-thuiszege op Spezia) hield Juventus voor het laatst de nul in de Serie A. Na negentien officiële duels op rij met minimaal één tegendoelpunt, kwam die reeks dinsdag ten einde met een 0-3-zege op Malmö in de Champions League.

De Italiaans recordkampioen, doorgaans juist geroemd om zijn sterke defensie, zette alleen in 2010 en 1955 een langere reeks neer van duels met tegentreffers.

AC Milan viert de gelijkmaker van Ante Rebic in Turijn. AC Milan viert de gelijkmaker van Ante Rebic in Turijn. Foto: AFP

De Ligt belandt na de nul in Malmö op de bank

In Malmö vormde Matthijs de Ligt het centrale duo met Leonardo Bonucci. Maar tegen Milan moest de Oranje-international weer plaatsmaken voor Giorgio Chiellini en zat hij negentig minuten op de bank.

"Ik heb vandaag een linksbenige centrale verdediger nodig", legde Allegri zijn keuze vooraf uit. "Het heeft niets met ervaring te maken, want De Ligt heeft inmiddels al veel wedstrijden gespeeld."

"De Ligt stond in drie van onze vier wedstrijden dit seizoen in de basis. Maar met drie wedstrijden in de week moet je rouleren."

Allegri wil dat spelers met mes tussen de tanden verdedigen

De kans is dan ook reëel dat De Ligt woensdag wel weer in de basis staat, als 'Juve' een uitwedstrijd tegen Spezia speelt. Allegri beseft dat er dan echt gewonnen moet worden.

"We lijken onze focus en vastberadenheid kwijt. Als het erop aankomt in een wedstrijd, dan moet je met het mes tussen de tanden verdedigen", zei de coach.

"Dat is iets wat we snel moeten verbeteren. Want ondanks het puntenverlies vond ik dat we een stap voorwaarts hebben gezet met ons spel vandaag."

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Serie A