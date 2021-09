Feyenoord hield zondag voor de achtste keer in elf officiële duels dit seizoen de nul. Trainer Arne Slot was na de 0-4-zege op PSV dan ook vooral tevreden over het defensieve werk van zijn ploeg.

"We hebben in de Eredivisie pas drie tegentreffers gekregen: twee keer uit een hoekschop en één penalty", somde Slot op in gesprek met de NOS. "Uit open spel geven we heel weinig weg."

Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, had Feyenoord het soms zwaar in Eindhoven. "Ik ben vooral blij dat we zo hard gewerkt hebben om tegendoelpunten te voorkomen."

"De eerste twintig minuten na rust was een moeilijke fase. Maar we hielden de rug recht en verdedigden vooral de standaardsituaties fantastisch", zei Slot. "Dat was eerder wel de bottleneck bij onze nederlaag in Utrecht."

Feyenoord liet PSV 'mentaal zware meters' maken

Feyenoord begon in Eindhoven met een versterkt middenveld, wat ten koste ging van een van de drie aanvallers. Op die manier konden de Rotterdammers de tegenstander aan het lopen krijgen, zo legde de trainer van Feyenoord uit. Na zware wedstrijden tegen AZ en Real Sociedad was PSV volgens Slot vermoeid.

"Als je de lange bal speelt en dan de tweede bal wint, dan moet de tegenstander veel mentaal zware meters maken", vertelde Slot. "Zo hebben we het vervelend voor ze gemaakt."

"Maar tactische plannen winnen geen wedstrijden, het zijn de spelers die dat doen", doelde Slot onder meer op de fraaie 0-1 van Jens Toornstra op slag van rust.

Stand bovenaan Eredivisie 1. Ajax 5-13 (+21)

2. PSV 5-12 (+7)

3. sc Heerenveen 5-10 (+1)

4. Willem II 5-10 (+1)

5. Feyenoord 4-9 (+8)

Feyenoord moet in balbezit nog beter worden

Al met al kent de oud-trainer van AZ een uitstekende start bij Feyenoord, dat zowel Europees als in de Eredivisie moeilijk te verslaan is. De 43-jarige Slot wil zeker niet te vroeg juichen, "want het cynisme ligt altijd op de loer in Rotterdam-Zuid."

"Aan de bal kan het nog veel beter. Maar als je met zijn allen een proces ingaat, dan mag je blij zijn als je staat waar wij nu al staan."

Woensdag staat er voor Feyenoord opnieuw een topduel op het programma, nummer drie sc Heerenveen komt dan naar De Kuip. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

