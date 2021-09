Robin Pröpper wil niet al te veel waarde hechten aan zijn opvallende doelpuntenproductie in de eerste weken van dit Eredivisie-seizoen. De verdediger van FC Twente, die zondag tegen Vitesse (1-4) twee keer raak kopte, maakt er grappen over en concentreert zich liever op zijn defensieve taken.

Op de topscorerslijst staat alleen Ajax-spits Sébastien Haller (vijf goals) boven de 27-jarige Pröpper, terwijl Henk Veerman (sc Heerenveen) en Bryan Linssen (Feyenoord) ook vier keer trefzeker waren. "Die drie kan ik wel hebben" zei Pröpper lachend voor de camera van ESPN. "Op de training maken ze er ook al geintjes over. Dan zeggen ze dat ik alleen nog maar links mag schieten."

De rechtsbenige Pröpper maakte een week geleden met zijn mindere linkerbeen op schitterende wijze de winnende goal tegen FC Utrecht en eerder schoot hij Twente ook al met links naar een punt tegen Ajax. "Misschien moet ik er nog achter komen dat ik eigenlijk links ben, haha. Maar ach, het maakt niet uit hoe ze binnengaan."

Tegen Vitesse maakte Pröpper de 0-1 en de 0-3 met zijn hoofd. "Ik hoefde mijn hoofd er alleen maar tegenaan te zetten. Alles gaat er nu in."

Robin Pröpper kopt de 0-1 binnen tegen Vitesse. Foto: Pro Shots

'Die statistieken spreken boekdelen'

De vier treffers van Pröpper in de laatste vier wedstrijden zijn extra bijzonder, omdat hij in zijn eerdere seizoenen bij De Graafschap en Heracles Almelo in 129 Eredivisie-duels maar zeven keer scoorde.

"Die statistieken spreken boekdelen", vindt Pröpper, die daarmee bedoelt dat er de komende weken aanvallend niet veel meer van hem verwacht hoeft te worden.

"Ik ben een verdediger. Ik baal er vooral van dat we de nul niet gehouden hebben tegen Vitesse. Al is het wel leuk om af en toe ook een goal te maken. Misschien moet ik maar eens met onze spits Ricky van Wolfswinkel van positie wisselen."

Programma Eredivisie-speelronde 6 Dinsdag 18.45 uur: Fortuna-Ajax

Dinsdag 21.00 uur: RKC-Willem II

Woensdag 18.45 uur: Go Ahead-PSV

Woensdag 18.45 uur: NEC-FC Utrecht

Woensdag 20.00 uur: FC Groningen-Vitesse

Woensdag 21.00 uur: Feyenoord-Heerenveen

Woensdag 21.00 uur: PEC Zwolle-Sparta

Donderdag 18.45 uur: Cambuur-Heracles

Donderdag 21.00 uur: FC Twente-AZ

