Juventus heeft nog altijd geen wedstrijd gewonnen in de Serie A. De club van Matthijs de Ligt, die opnieuw werd gepasseerd door trainer Massimiliano Allegri, zag zijn ploeg in Turijn met 1-1 gelijkspelen in de topper tegen AC Milan. Eerder op de dag leed José Mourinho zijn eerste nederlaag met AS Roma. In Spanje won Real Madrid op de valreep met 1-2 bij Valencia.

De Ligt, die bij het Nederlands elftal ook zijn basisplaats kwijt is, zag net als een week geleden tegen Napoli dat Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci achterin het centrum vormden. Dinsdag mocht hij wel starten in de Champions League-wedstrijd tegen Malmö FF.

Zonder De Ligt begon Juventus zondag voortvarend in het Allianz Stadium. Na vier minuten maakte Álvaro Morata op aangeven van Paulo Dybala de 1-0, maar een kwartier voor tijd was die voorsprong weg. AC Milan-spits Ante Rebic tekende voor de 1-1-eindstand.

De geblesseerde Zlatan Ibrahimovic ontbrak bij Milan, dat tien punten heeft na vier wedstrijden. Koploper Internazionale heeft evenveel punten, maar wel een beter doelsaldo.

Juventus heeft na twee gelijke spelen en twee nederlagen nog altijd maar twee punten en bezet daarmee de achttiende plaats in de Serie A. Alleen Cagliari en Salernitana presteren tot dusver slechter dan de club die in de laatste tien jaar negen keer kampioen werd.

Mourinho lijdt ondanks assist Karsdorp eerste nederlaag met AS Roma

Eerder op zondag verloor Mourinho met AS Roma ondanks een assist van Rick Karsdorp met 3-2 bij Hellas Verona. Karsdorp leverde negen minuten voor rust de assist bij de openingstreffer van Lorenzo Pellegrini. In de tweede helft draaide Hellas Verona de achterstand om via goals van Antonín Barák en Gianluca Caprari.

Door een eigen doelpunt van Ivan Ilic kwam Roma na een klein uur spelen op gelijke hoogte, maar vijf minuten later bracht Davide Faraoni Hellas opnieuw op voorsprong. De bezoekers, waar Karsdorp een kwartier voor tijd werd gewisseld, kwamen daarna niet meer tot scoren.

Door de nederlaag verzuimde Roma de koppositie te pakken. De ploeg van Mourinho, die de eerste drie competitieduels wel won, heeft een punt achterstand op Internazionale en AC Milan.

Vinícius en Benzema helpen Real aan late zege

In La liga pakte Real Madrid zondag in de slotfase van de uitwedstrijd tegen Valencia drie punten (1-2). De ploeg van coach Carlo Ancelotti leek op weg naar de eerste nederlaag dit seizoen. Hugo Duro maakte in de 66e minuut de 1-0 namens de thuisclub, waar doelman Jasper Cillessen op de bank zat.

In de 86e minuut tekende de Braziliaan Vinícius Júnior op aangeven van aanvoerder Karim Benzema voor de gelijkmaker. Twee minuten later waren de rollen omgedraaid en kwam Benzema na een assist van Júnior tot scoren: 1-2.

Dankzij de late ontsnapping in Valencia kwam Real Madrid alleen aan kop, met dertien punten uit vijf duels. Atlético Madrid bleef zaterdag op eigen veld tegen Athletic Club steken op 0-0. De landskampioen staat tweede, met elf punten.

FC Barcelona, dat in drie duels zeven punten pakte, treedt maandagavond in Camp Nou aan tegen laagvlieger Granada.