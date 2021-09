Jordy Clasie is schuldbewust na de 3-2-nederlaag van AZ zondag op bezoek bij Heracles Almelo. De dertigjarige middenvelder kreeg vlak voor rust rood in het Erve Asito, waarna de wedstrijd kantelde.

"Er was heel weinig aan de hand, we hadden de controle", keek Clasie bij ESPN terug op de eerste helft van AZ. De Alkmaarders namen in de negentiende minuut de leiding door een fraaie goal van Albert Gudmundsson.

Zo was AZ, dat dit seizoen pas drie punten pakte, eindelijk goed op weg, maar dat veranderde door de harde tackle van Clasie op Luca de la Torre. De zeventienvoudig Oranje-international kreeg eerst geel van scheidsrechter Serdar Gözübüyük, waarna de arbiter door de VAR naar het scherm werd geroepen.

"Toen hij ging kijken, had ik het gevoel: hij gaat het omdraaien", zei Clasie. "En dat gebeurde ook. Dit mag mij als ervaren speler niet overkomen, al was het nooit mijn intentie. Het wordt de eerste keer dat ik geschorst ga worden voor een rode kaart."

Jordy Clasie druipt af na zijn rode kaart. Jordy Clasie druipt af na zijn rode kaart. Foto: Getty Images

'Heb excuses aangeboden in kleedkamer'

Twee minuten na de rode kaart kwam Heracles via Kaj Sierhuis op 1-1 en in de tweede helft brachten treffers van Delano Burgzorg en Rai Vloet de thuisploeg de winst.

Halverwege de wedstrijd ging Clasie al door het stof. "Ik bood mijn excuses aan in de kleedkamer, maar toen ben ik niet al te lang aan het woord geweest. Die jongens moesten nog een helft. Na afloop heb ik weer excuses gemaakt. Het is mijn schuld."

De nederlaag van AZ was al de derde in vier Eredivisie-wedstrijden en daarmee kent de club de slechtste seizoensstart sinds 2015. "We zitten in de hoek waar de klappen vallen", beseft Clasie. "Maar ik heb wel het gevoel dat dat snel kan veranderen. Dat had vandaag al gekund en dus is het extreem zuur dat ik juist nu rood kreeg."