Mark van Bommel is zondag met VfL Wolfsburg de koppositie in de Bundesliga kwijtgeraakt aan Bayern München. De ploeg van de Nederlandse coach kwam ondanks een treffer van Wout Weghorst niet verder dan 1-1 tegen Eintracht Frankfurt, waarvoor Sam Lammers scoorde.

Weghorst was in de zeventiende minuut dicht bij de openingstreffer van Wolfsburg tegen Frankfurt, maar zijn kopbal belandde op de lat. Twintig minuten later was Lammers op aangeven van voormalig FC Groningen-aanvaller Filip Kostic wel trefzeker.

Weghorst zorgde twintig minuten voor tijd voor de gelijkmaker van de thuisploeg. De spits, die de hele wedstrijd speelde, schoot vanuit een moeilijke hoek raak uit de rebound. Daarna werd niet meer gescoord in de Volkswagen Arena, waardoor Van Bommel voor het eerst puntenverlies leed met zijn ploeg.

Door het gelijkspel staat Wolfsburg nu tweede. 'Die Wölfe' hebben net als Bayern München dertien punten, maar 'Der Rekordmeister' gaat dankzij een veel beter doelsaldo aan kop. De twee ploegen hebben een punt meer dan nummer drie Borussia Dortmund

Erling Haaland hielp Borussia Dortmund aan een 4-2-zege op Eintracht Frankfurt.

Haaland scoort twee keer voor winnend Dortmund

Eerder op de dag won Borussia Dortmund met 4-2 van Union Berlin. Raphaël Guerreiro opende in de tiende minuut uit een rebound de score voor de thuisploeg. Een kwartier later kopte Erling Haaland uit een hoekschop de 2-0 binnen.

Union Berlin-verdediger Marvin Friedrich zorgde vroeg in de tweede helft voor de derde treffer van Dortmund door een voorzet van Marco Reus in eigen doel te werken. De bezoekers kwamen vervolgens terug via een penalty van Max Kruse en een treffer van invaller Andreas Voglsammer, maar Haaland besliste het duel daarna alsnog.

Donyell Malen had een basisplaats bij Dortmund en werd ruim een kwartier voor tijd gewisseld. De Oranje-international wacht nog altijd op zijn eerste doelpunt voor de tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League.

Bayer Leverkusen won met 1-3 bij VfB Stuttgart. Bayer Leverkusen won met 1-3 bij VfB Stuttgart. Foto: Getty Images

Assist Bakker bij zege Leverkusen

Eerder op de dag droeg Mitchel Bakker met een assist bij aan een 1-3-overwinning van Bayer Leverkusen op VfB Stuttgart. Bakker bereidde in de tweede minuut de openingstreffer van Robert Andrich voor. Patrik Schick verdubbelde de voorsprong in de negentiende minuut.

Na iets meer dan een half uur moest Leverkusen met tien man verder door een rode kaart voor Andrich. Stuttgart profiteerde snel met de overtalsituatie met een goal van Orel Mangala, maar Florian Wirtz stelde de drie punten in de tweede helft alsnog veilig.

Leverkusen, waar Bakker en Frimpong de hele wedstrijd speelden en Daley Sinkgraven op de bank bleef, staat met tien punten vierde.

