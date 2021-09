Vitesse is zondag in de Airborne-wedstrijd vernederd door FC Twente. Op de dag dat de veteranen van de Slag om Arnhem werden herdacht in Stadion GelreDome gingen de Arnhemmers met 1-4 onderuit.

De jaarlijkse Airborne-wedstrijd van Vitesse was gedenkwaardiger dan anders. In tegenstelling tot voorgaande jaren waren er geen veteranen aanwezig in het stadion. Vorig jaar was dat ook al het geval, maar toen waren er geen supporters welkom vanwege de coronamaatregelen. Met foto's op het veld werden drie veteranen in het zonnetje gezet.

Vitesse kon de herdenking geen goed vervolg geven, want na drie minuten spelen keek de ploeg van trainer Thomas Letsch al tegen een achterstand aan. Robin Pröpper kopte een indirecte vrije trap van Michal Sadílek binnen.

Op slag van rust werd het nog erger voor Vitesse. FC Twente kreeg een strafschop na een overtreding van Matús Bero en die werd benut door Ricky van Wolfswinkel, die verdeeld over twee periodes drie jaar voor Vitesse speelde en ook de jeugdopleiding van de Arnhemmers doorliep.

Na de onderbreking maakte Pröpper zijn tweede van de dag en zijn vierde van het seizoen. Giovanni Troupée bracht de bal opnieuw in na een afgeslagen hoekschop en de verdediger was opnieuw trefzeker met het hoofd. Michel Vlap tilde de marge vervolgens naar vier met zijn eerste goal voor FC Twente, waarna Oussama Darfalou de eer redde voor Vitesse met de 1-4. In de slotfase kreeg Vitesse-aanvoerder Danilo Doekhi nog een tweede gele kaart.

Voor FC Twente is het de eerste uitoverwinning sinds 14 februari, toen Vitesse in Arnhem ook al door de tukkers verslagen werd. Sindsdien gingen acht achtereenvolgende uitduels verloren. De ploeg van trainer Ron Jans staat achtste, terwijl Vitesse na de tweede nederlaag op rij de elfde plaats bezet.