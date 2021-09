AZ heeft zondag opnieuw een nederlaag geleden in de Eredivisie, waardoor de Alkmaarse club is afgezakt naar de voorlaatste plaats. De ploeg van trainer Pascal Jansen verloor met 3-2 bij Heracles Almelo, na een rode kaart voor voor Jordy Clasie en een spectaculaire slotfase.

AZ begon goed op het kunstgras in Almelo. Albert Gudmundsson maakte in in de negentiende minuut de 0-1, maar mede door de rode kaart van Jordy Clasie in de 44e minuut ging het mis. In de extra tijd van de eerste helft tekende Kaj Sierhuis voor de 1-1, waarna Delano Burgzorg Heracles in de 72e minuut op 1-2 schoot.

Met een mooie treffer in de 89e minuut leek Tijjani Reijnders een punt te redden voor AZ, maar in de vierde minuut van de extra tijd sloeg Heracles weer toe. Met een prachtige vrije trap bezorgde Rai Vloet Heracles de 3-2-winst.

Door de nederlaag tegen Heracles kent AZ, dat vorig seizoen als derde eindigde, de slechtste seizoenstart sinds 2015. Destijds pakte de club twee punten in de eerste vier speelronden en nu zijn het er drie. Alleen het nog puntloze PEC Zwolle presteert tot dusver slechter in de Eredivisie. Heracles boekte zijn eerste zege van dit seizoen en heeft een punt meer dan AZ, dat donderdag op bezoek gaat bij FC Twente.

Rood voor Clasie na inmenging VAR

Drie dagen naar de het 2-2-gelijkspel in de Europa League tegen Randers FC hoopte AZ eindelijk weer eens te gaan winnen en aanvankelijk ging het ook de goede kant op tegen Heracles. Gudmundsson schoot uit stilstand op fraaie wijze raak in Erve Asito.

De uitploeg speelde sterk, maar door de rode kaart veranderde dat. Clasie heelde met een harde tackle Luca De La Torre onderuit in de 44e minuut en kreeg geel van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Na inmenging van de VAR, die Gözübüyük naar het scherm riep, kwam er toch rood voor de voormalig Oranje-international.

Twee minuten later werd het nog erger voor AZ. Sierhuis pegelde Heracles naar 1-1 en dat was zijn eerste doelpunt voor de club uit Almelo.

Sierhuis ook verantwoordelijk voor assist

In de tweede helft had AZ het zwaar met een man minder. De landskampioen van 2009 zag Heracles kansen missen, tot het het in 72e minuut dan toch raak was voor Heracles. Ditmaal was Sierhuis aangever en Burgzorg schoot binnen (2-1). Dat was nog niet de beslissing, want er volgde een spectaculair slot.

Met een schitterende schot in de 89e minuut leek Reijnders AZ te behoeden voor een nieuwe nederlaag, maar daarna ging het weer mis voor de Alkmaarders.

Bij een vrije trap in de vierde minuut van de extra tijd ging Vloet achter de bal staan. De aanvallende middenvelder krulde op prachtige wijze raak en duwde AZ zo dieper in de problemen.