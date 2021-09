Roger Schmidt haalt zijn schouders op over het fluitconcert van de supporters van PSV na zijn opmerkelijke wissels in de verloren topper tegen Feyenoord (0-4). De Duitse coach van PSV haalde zondag onder anderen sterkhouders Mario Götze, Eran Zahavi en Cody Gakpo naar de kant, waarop de fans van zich lieten horen in het Philips Stadion.

"Dat is het lot van een trainer", zei Schmidt na afloop van het duel met Feyenoord tegen ESPN over de fluitconcerten. "De fans zien het altijd anders. Ik doe altijd wat het beste is voor het team en de spelers."

"Ik kan me hun reactie wel voorstellen", vervolgde Schmidt, die vooral mikpunt van kritiek was na de wissel van Cody Gakpo bij een 0-1-achterstand. "Ze mogen doen wat ze willen, dat is hun recht, ik snap het."

"Cody is een goede speler en heeft veel doelpunten gemaakt, maar hij komt net terug van een blessure en heeft donderdag tegen Real Sociedad ook een hele wedstrijd gespeeld. We willen ook geen belangrijke spelers verliezen. Het is normaal dat de fans het anders zien."

Schmidt is niet bang dat zijn wisselbeleid hem lang zal achtervolgen in Eindhoven. "Als je verliest, zijn er altijd gespreksonderwerpen. Als je bijvoorbeeld verliest en niet wisselt, krijg je de vraag waarom je niet gewisseld hebt. De verliezende trainer heeft nooit het gelijk aan zijn zijde."

'Waren een beetje vermoeid'

Schmidt zei dat zijn wissels voornamelijk ingegeven waren door de fitheid van zijn spelers. "Eran (Zahavi, red.) zat niet in de wedstrijd en was niet fris. Mario (Götze, red.) had problemen. Davy Pröpper is lang geblesseerd geweest en oogde vermoeid in de eerste helft."

"We moesten ze daarom naar de kant halen. Met Yorbe Vertessen, Ryan Thomas en Ritsu Doan wilden we wat verse benen in de ploeg brengen. Dat hebben ze in de laatste wedstrijden laten zien, maar vandaag was het niet succesvol."

Opmerkelijk was ook dat Schmidt smaakmaker Noni Madueke passeerde en pas in de 72e minuut inbracht. "Hij is wat vermoeid", verklaarde Schmidt. "Als je niet erg fris bent, is 45 minuten ook zwaar. Om zijn momenten te hebben en duels te winnen, moet hij ook fris zijn. Op het einde moesten we wat proberen, maar het was noodzakelijk voor Noni om hem uit te laten rusten."

Schmidt was vooral teleurgesteld na de afgang tegen Feyenoord. "Het was geen beste wedstrijd, ook niet van ons. Tot de tweede goal zaten we in de wedstrijd en was alles mogelijk. Ik hoopte dat we de wedstrijd konden omdraaien, ook met de wissels."

"Maar we moeten accepteren dat Feyenoord erg efficiënt was. Ze hadden vier schoten op doel en ze scoorden vier keer. We waren niet op ons topniveau en waren een beetje vermoeid. Een aantal spelers was niet in topvorm. Ik kan het begrijpen, want we hebben een zwaar schema achter de rug."