Volgens Jens Toornstra kregen de spelers van Feyenoord zondag extra energie toen PSV-aanvoerder Cody Gakpo na een uur werd gewisseld. De Rotterdammers wonnen met 0-4 in Eindhoven, maar na afloop ging het vooral ook over de wissels van PSV-coach Roger Schmidt.

"Het was fijn om te zien dat Gakpo eruit werd gehaald. Dat gaf ons wel een goed gevoel, ja. Als je ziet dat zo'n gevaarlijke speler dan al gewisseld wordt, dan denk je toch: dat is fijn. Het gaf ons extra energie", aldus Toornstra na afloop van de topper op de persconferentie.

Toornstra bracht Feyenoord vlak voor rust op voorsprong in Eindhoven door op aangeven van Marcus Pedersen met een fraaie volley raak te schieten. De aanvoerder tekende vijf minuten voor tijd ook nog voor de 0-3. Bryan Linssen (0-2) en Cyriel Dessers (0-4) maakten de overige doelpunten.

"Ik denk dat dit een goede wedstrijd van ons was. We zijn al tijden met dit proces bezig en we zien dat we steeds stappen maken. Als je zo kunt spelen tegen PSV, dan ben je op de goede weg", zei de 32-jarige Toornstra eerder in gesprek met ESPN.

"Het bewustzijn dat je moet blijven werken in het druk zetten, dat brengt ons het resultaat. Aan de bal waren we vandaag redelijk vast. Natuurlijk lijd je soms balverlies. Dat komt ook door PSV, die zitten er ook steeds op. Gelukkig trekken wij aan het langste eind."

Jens Toornstra viert de 0-1 van Feyenoord met de uitfans in Eindhoven. Jens Toornstra viert de 0-1 van Feyenoord met de uitfans in Eindhoven. Foto: ANP

'We waren vandaag beter dan PSV'

Volgens Toornstra was de overwinning van Feyenoord op PSV wel verdiend. De Rotterdammers schoten slechts vier keer op doel (en dus vier keer raak), maar dat was wel één keer meer dan PSV. Het lukte de Eindhovenaren totaal niet om echt gevaarlijk te worden.

"We waren vandaag beter, maar twee weken geleden verloren we uit bij FC Utrecht (3-1, red.). Dat zijn stappen die we moeten maken, dat je zulke wedstrijden niet verliest. Vandaag waren we goed en daar kunnen we op voortborduren", aldus Toornstra.

Voor Feyenoord gaat de competitie woensdag verder met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Het duel in de Rotterdamse Kuip begint om 21.00 uur.

