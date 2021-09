Manchester United heeft zondag in een bizarre slotfase drie punten gepakt op bezoek bij West Ham United. Jesse Lingard maakte vlak voor tijd de 1-2 voor de club uit Manchester en dat werd de eindstand omdat Mark Noble namens de thuisclub een strafschop miste in de vijfde minuut van de extra tijd.

Door hands van Luke Shaw leek United tegen het tweede puntenverlies van dit Premier League-seizoen aan te lopen in Londen. De bal ging op de stip en West Ham-trainer David Moyes bracht speciaal voor de strafschop de ervaren Noble in het veld.

Wonderwel werd de penalty gekeerd door David De Gea, die een zeer slechte reputatie heeft als het gaat om strafschoppen gaat. In de Europa League-finale tegen Villarreal keerde hij in de serie geen van de elf penalty's en faalde zelf vanaf de stip.

Donny van de Beek zat in het London Stadium negentig minuten op de bank en zag United na dertig minuten op een 1-0-achterstand komen door een goal van Said Benrahma. Vijf minuten later schoot Cristiano Ronaldo een rebound binnen (1-1).

Het leek bij 1-1 te blijven, maar in de 89e minuut maakte invaller Lingard de 1-2 en dat was bleek door de gemiste strafschop van Noble de winnende treffer.