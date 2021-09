Chelsea heeft zondag de derby van Tottenham Hotspur gewonnen. Zonder bankzitter Hakim Ziyech waren 'The Blues' met 0-3 te sterk voor 'Spurs'. Manchester United ontsnapte in een spectaculaire slotfase aan puntenverlies tegen West Ham United, nadat Cristiano Ronaldo opnieuw gescoord had voor de Engelse recordkampioen.

Na een doelpuntloze eerste helft zonder grote kansen was het Thiago Silva die na rust de ban brak in het Tottenham Hotspur Stadium. De 36-jarige Braziliaan kopte uit een hoekschop van Marcos Alonso binnen.

N'Golo Kanté verdubbelde een kleine tien minuten later met een zeldzaam doelpunt de voorsprong voor de bezoekers. De middenvelder zag zijn schot via een verdediger van Tottenham Hotspur en de binnenkant van de paal achter Hugo Lloris belanden.

Het was voor Kanté zijn eerste doelpunt voor Chelsea in bijna twee jaar tijd. De Fransman was op 23 november 2019 tegen Manchester City voor het laatst trefzeker bij Chelsea (1-2-nederlaag). In vijf jaar tijd scoorde hij slechts twaalf keer in 222 officiële duels.

In de slotfase bepaalde Antonio Rüdiger de eindstand op 0-3. De verdediger schoof de bal op aangeven van invaller Timo Werner keurig in de verre hoek, nadat een hoekschop van Alonso nog werd weggekopt.

Door de overwinning is Chelsea na vijf duels medekoploper in de Premier League. De ploeg van trainer Thomas Tuchel heeft dertien punten uit vijf duels, evenveel als Liverpool en Manchester United. Na de tweede nederlaag op rij staat Tottenham Hotspur zevende op de ranglijst.

Cristiano Ronaldo was opnieuw trefzeker voor Manchester United. Cristiano Ronaldo was opnieuw trefzeker voor Manchester United. Foto: AFP

United wint na bizarre slotfase

In een duel met een bizarre slotfase pakte Manchester United drie punten op bezoek bij West Ham United. Jesse Lingard maakte vlak voor tijd de 1-2 voor de club uit Manchester en dat werd de eindstand doordat Mark Noble namens de thuisclub een strafschop miste in de vijfde minuut van de extra tijd.

Door hands van Luke Shaw leek United tegen het tweede puntenverlies van dit Premier League-seizoen aan te lopen in Londen. De bal ging op de stip en West Ham-trainer David Moyes bracht speciaal voor de strafschop de ervaren Noble in het veld.

Wonderwel werd de penalty gekeerd door David de Gea, die een zeer slechte reputatie heeft als het gaat om strafschoppen. In de Europa League-finale tegen Villarreal keerde hij in de serie geen van de elf penalty's en faalde hij zelf vanaf de stip.

Donny van de Beek zat in het London Stadium negentig minuten op de bank en zag United na dertig minuten op een 1-0-achterstand komen door een goal van Said Benrahma. Vijf minuten later schoot Ronaldo een rebound binnen (1-1).

Het leek bij 1-1 te blijven, maar in de 89e minuut maakte invaller Lingard, die vorig jaar op huurbasis voor West Ham speelde, de 1-2 en dat bleek door de gemiste strafschop van Noble de winnende treffer.

Brighton en Veltman blijven winnen

Door de overwinning staat United met dertien punten uit vijf wedstrijden op de tweede plaats. Liverpool gaat door een beter doelsaldo (+11 om +9) aan kop. Het verrassende Brighton & Hove Albion heeft maar één punt minder.

De ploeg van trainer Graham Potter won zondag thuis met 2-1 van Leicester City. Joël Veltman speelde de hele wedstrijd voor Brighton, dat door een benutte strafschop van de Fransman Neal Maupay in de 35e minuut op 1-0 kwam. Vijf minuten na rust verdubbelde Danny Welbeck de voorsprong. Verder dan de 2-1 van Jamie Vardy in de 62e minuut kwam Leicester niet.

