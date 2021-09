PSV-aanvoerder Cody Gakpo begrijpt dat hij door trainer Roger Schmidt naar de kant werd gehaald in de verloren topper tegen Feyenoord (0-4). Schmidt kreeg een fluitconcert van het publiek in het Philips Stadion toen hij de aanvaller bij een 0-1-achterstand wisselde.

"We stonden achter en de trainer wilde wat forceren", aldus Gakpo na afloop bij ESPN. "Hij wilde zo wat frisheid inbrengen en dacht op deze manier de wedstrijd te draaien. Dat moet ik gewoon accepteren. Ik snap de wissel. Hij denkt: ik heb donderdag gespeeld en er komen nog veel wedstrijden aan."

De 22-jarige Gakpo is niet van plan om verhaal te halen bij Schmidt, die in de rust ook al Eran Zahavi, Mario Götze en Davy Pröpper wisselde. De aanvaller werd in de 61e minuut afgelost door Carlos Vinícius. "Er is niet echt discussie over het wisselbeleid. Dat gaat na deze wedstrijd ook niet gebeuren."

Gakpo vindt dat PSV een wanprestatie heeft geleverd tegen Feyenoord. De Eindhovenaren stonden bij rust al met 0-1 voor door een prachtgoal van Jens Toornstra en na rust liepen de bezoekers uit naar een vernederende 0-4.

"Het was geen goede wedstrijd van onze kant. Er was minder beleving en energie dan normaal. Het was een offday. Ik kan het in mijn hoofd nog niet echt verklaren. Het mag niet gebeuren. Het lag vooral aan onszelf. Als we de energie konden leveren, was het heel een andere wedstrijd geworden, maar dat hebben we niet gedaan."