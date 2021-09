Aanvoerder Bram van Polen en trainer Art Langeler zitten flink in hun maag met de dramatische seizoensstart van PEC Zwolle. De 'Blauwvingers' verloren zondag met 1-0 van Go Ahead Eagles en zijn de slechtste Eredivisie-ploeg ooit na vijf speelrondes.

PEC verloor in de eerste vier wedstrijden al zonder een doelpunt te maken van Vitesse, NEC, Willem II en Ajax en overtuigde ook in de IJsselderby niet. Nog nooit bleef een Eredivisie-club punt- én doelpuntloos in de eerste vijf duels.

"Dit doet heel veel pijn. Dit is de wedstrijd die je het allerliefst niet wil verliezen. We zijn veel te schijterig aan de bal. Ik zie helemaal niks terug in de wedstrijden van wat we in de trainingen doen", zei Van Polen tegen ESPN na het verlies bij Go Ahead.

"Iedereen verstopt zich. We spelen lange ballen, lopen alleen maar achteruit en er is geen druk naar voren. Het is zó matig. Het ligt aan een gebrek aan kwaliteit en zelfvertrouwen."

De 35-jarige verdediger ziet even geen oplossing. "Het is heel lastig. Ik kan alle clichés eruit gooien: we moeten hard blijven werken en de dingen doen zoals we ze op de training ook doen. Uiteindelijk zal het een keer goed moeten vallen in de wedstrijd en krijgen we daar hopelijk een boost van."

Art Langeler kreeg zijn ploeg ook in De Adelaarshorst niet aan de praat.

Langeler: 'Het is huilen met de pet op'

Ook trainer Langeler zit even met de handen in het haar. "We mogen op dit moment niet zoveel van PEC verwachten. Als we in een andere fase zitten, allemaal fit zijn en de nieuwe spelers hebben zich aangepast, dan zijn we competitiever dan nu", zei hij.

"Er is niks te relativeren. We hebben verloren in de derby, nul punten, geen goal gemaakt, blessures en gezeik en geouwehoer om ons heen. Op dit moment is het huilen met de pet op."

PEC krijgt woensdag al de kans om de dramatische serie te doorbreken. De bekerwinnaar van 2014 speelt dan in eigen huis tegen Sparta Rotterdam. Drie dagen later volgt een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

