Feyenoord heeft zondag een overtuigende uitoverwinning geboekt op PSV in de Eredivisie. De Rotterdammers waren met 0-4 te sterk voor de Eindhovenaren, die de koppositie kwijtraakten aan Ajax.

Feyenoord kwam vlak voor rust op voorsprong door een fraaie volley van uitblinker Jens Toornstra. Na de pauze jaagde PSV op de gelijkmaker, maar invaller Bryan Linssen sloeg aan de overkant toe bij een van de weinige uitbraken van de Rotterdammers. Via Toornstra en invaller Cyriel Dessers werd het ook nog 0-3 en 0-4.

PSV leed zo op pijnlijke wijze de eerste nederlaag van het seizoen. De Brabantse club heeft nu een achterstand van één punt op Ajax, dat zaterdag al met 9-0 van SC Cambuur had gewonnen. Feyenoord klimt door de knappe zege naar de vijfde plaats (en heeft nog een wedstrijd tegoed).

Feyenoord evenaarde zondag de grootste uitzege op PSV in de Eredivisie. Op 2 mei 1965 wonnen de Rotterdammers ook met 0-4 in het Philips Stadion.

Voor PSV gaat de competitie woensdag verder met een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (aftrap 18.45 uur). Feyenoord speelt op dezelfde dag om 21.00 uur in de eigen Kuip tegen sc Heerenveen.

De topper in Eindhoven kwam pas laat tot ontbranding. De topper in Eindhoven kwam pas laat tot ontbranding. Foto: Getty Images

Wissels bij PSV, andere tactiek Feyenoord

Bij PSV begonnen Marco van Ginkel en Noni Madueke op de bank. Zij werden vervangen door respectievelijk Davy Pröpper en Bruma. Feyenoord-coach Arne Slot koos opvallend genoeg voor Guus Til als valse spits en had Alireza Jahanbakhsh (rechtsbuiten) weer tot zijn beschikking.

De omzettingen bij beide ploegen zorgden voor een wat afwachtende en rommelige openingsfase. Feyenoord had iets meer de overhand, maar tot grote kansen kwamen beide ploegen niet. Cody Gakpo (twee keer) en Guus Til schoten naast en een inzet van Fredrik Aursnes werd geblokt.

Naar mate de eerste helft vorderde nam PSV het initiatief over, maar tot uitgespeelde kansen kwam de thuisploeg nog altijd niet. Het leek af te stevenen op een 0-0-ruststand, maar Toornstra besloot anders. Marcus Pedersen kwam door aan de rechterkant, vond Toornstra en de middenvelder volleerde de bal fraai in de hoek: 0-1.

Jens Toornstra (buiten beeld) schoot Feyenoord vlak voor rust op 0-1. Jens Toornstra (buiten beeld) schoot Feyenoord vlak voor rust op 0-1. Foto: Pro Shots

PSV zet wel aan, maar Feyenoord slaat toe

PSV begon de tweede helft met liefst drie verse krachten: Yorbe Vertessen, Ryan Thomas en Ritsu Doan kwamen het veld in voor Eran Zahavi, Pröpper en Mario Götze. Bij Feyenoord werd er niet gewisseld. Het leverde PSV in de openingsfase na rust wel wat druk op en een aardige kopkans voor Gakpo.

Dat was ook meteen het laatste wapenfeit van Gakpo, want de aanvaller werd na een uur spelen vervangen door Carlos Vinícius. Die wissel leverde Schmidt een fluitconcert op. Het lukte PSV om Feyenoord ver van het doel te houden, maar zelf stichtte het nauwelijks gevaar.

Feyenoord kwam in de 71e minuut voor het eerst in de tweede helft bij het doel van PSV en het was ook meteen raak. Luis Sinisterra combineerde met Linssen door de Eindhovense verdediging heen en laatstgenoemde schoot de bal strak in de korte hoek: 0-2.

In de slotfase van de wedstrijd - ook Madueke was inmiddels ingevallen bij PSV - jaagde de thuisploeg nog wel op een resultaat, maar het ontbrak aan overtuiging. Toornstra (schuiver) en Dessers (intikker) maakten het feest voor de bezoekers compleet door in de slotfase de score verder op te voeren voor Feyenoord: 0-4.

Ook Cody Gakpo kon een nederlaag van PSV niet voorkomen. Ook Cody Gakpo kon een nederlaag van PSV niet voorkomen. Foto: Getty Images

