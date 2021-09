Trainer Peter Bosz heeft zondag met Olympique Lyon net niet voor een stuntje kunnen zorgen op bezoek bij Paris Saint-Germain. Door een doelpunt in blessuretijd van Mauro Icardi werd het 1-2 voor de koploper van de Ligue 1, waar Lionel Messi nog altijd wacht op zijn eerste doelpunt en zichtbaar ontevreden gewisseld werd.

Het was de derde wedstrijd van de 34-jarige Messi voor zijn nieuwe club. Ook bij zijn debuut tegen Brest en afgelopen woensdag in het Champions League-duel met Club Brugge maakte hij geen goal. De Argentijn heeft inmiddels 190 minuten voor PSG in de benen.

Tegen Lyon was Messi voor rust gevaarlijk met een schot op de kruising. Bij het sterrenensemble uit Parijs stonden naast Messi ook Neymar en Kylian Mbappé in de basis, terwijl Georginio Wijnaldum alleen de laatste minuten meedeed als invaller. Toch was het Lyon dat op voorsprong kwam in het Parc des Princes. De Braziliaan Lucas Paquetá maakte in de 54e minuut de 0-1, maar door een strafschop was het na 66 minuten weer gelijk. Neymar ging makkelijk naar de grond en schoot de penalty zelf raak.

Daar leek het bij te blijven, maar in de slotfase won PSG alsnog. De gewisselde Messi - die daar zichtbaar verbolgen over was - zag invaller Icardi scoren, waardoor PSG na zes speelronden de volle achttien punten heeft. Lyon staat na een teleurstellende seizoensstart op de negende plek.

Lionel Messi was niet blij met zijn wissel. Lionel Messi was niet blij met zijn wissel. Foto: Getty Images

De top 5 van de Ligue 1 1. Paris Saint-Germain 6-18 (+12)

2. Olympique Marseille 5-13 (+7)

3. RC Lens 6-12 (+4)

4. Angers 6-11 (+4)

5. OGC NIce 5-10 (+10)

Negatieve hoofdrol Stengs bij Nice

Eerder op zondag vertolkte Calvin Stengs een negatieve hoofdrol vertolkt bij OGC Nice in de Derby de la Côte d'Azur tegen AS Monaco. De aanvaller veroorzaakte een strafschop en zag zijn ploeg niet verder komen dan 2-2 in het duel dat zonder publiek werd gespeeld.

De 22-jarige Stengs haalde in de 75e minuut bij het meeverdedigen Caio Henrique onderuit, waardoor de scheidsrechter niet anders dan naar de stip kon wijzen. Vanaf 11 meter maakte Wissam Ben Yedder geen fout: 2-2.

Tien minuten voor tijd kreeg OGC Nice nog de uitgelezen kans op de winnende 3-2. De thuisploeg kreeg net als Monaco een strafschop, maar Amine Gouiri schoot ver naast. Uit frustratie scheurde hij zijn shirt kapot.

AS Monaco was in de eerste helft nog verrassend op voorsprong gekomen door een doelpunt van Aleksandr Golovin, maar na rust boog OGC Nice via Andy Delort en Hicham Boudaoui de achterstand om. Ondanks verschillende kansen werd er na de 2-2 van Ben Yedder niet meer gescoord.

Stengs en Pablo Rosario hadden allebei een basisplaats bij OGC Nice en werden in de 89e minuut gewisseld. Voormalig Ajax-speler Kasper Dolberg viel na een kwartier spelen geblesseerd uit bij de thuisploeg. Bij AS Monaco kwam Myron Boadu tien minuten voor tijd binnen de lijnen. Hij kreeg nog twee dotten van kansen op de 2-3, maar die liet hij onbenut.

Het duel in de Allianz Riviera werd zonder publiek gespeeld. OGC Nice moet drie thuiswedstrijden zonder fans afwerken als straf voor de rellen in de derby met Olympique Marseille op 22 augustus. In dat duel bestormden fans van Nice het veld toen Olympique Marseille-aanvoerder een flesje water naar de fanatieke aanhang gooide.