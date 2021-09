PEC Zwolle heeft zondag een negatief record gevestigd in de Eredivisie. De dolende ploeg van trainer Art Langeler verloor de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles met 1-0 en is na vijf speelrondes nog punt- én doelpuntloos.

Het winnende doelpunt viel in de slotfase. Na een mooie aanval kwam de bal bij spelmaker Giannis Botos, die de bal beheerst in de korte hoek schoof en zijn tweede seizoenstreffer maakte.

De wedstrijd werd in de eerste helft kort onderbroken door scheidsrechter Kevin Blom, nadat het in de hoek van het uitvak onrustig was. Er werd met vuurwerk en stoeltjes gegooid.

PEC bevindt zich in een flink dal. Er werd dit seizoen al verloren van Vitesse (0-1), NEC (2-0), Willem II (1-0) en Ajax (0-2). Woensdag krijgen de Zwollenaren tegen Sparta Rotterdam een nieuwe kans om de negatieve reeks te doorbreken.

Het kwam drie keer eerder voor dat een ploeg niet scoorde in de eerste vijf Eredivisie-speelrondes. Het overkwam AZ in het seizoen 1969/1970, Excelsior in het seizoen 1971/1972 en HFC Haarlem in het seizoen 1977/1978.

Het gepromoveerde Go Ahead beleeft in tegenstelling tot rivaal PEC een aardige seizoensstart. De ploeg van trainer Kees van Wonderen boekte de tweede overwinning en staat vooralsnog in de middenmoot.

Het was zo nu en dan onrustig rond het uitvak in De Adelaarshorst. Foto: ANP

Beste kansen zijn voor Go Ahead

Op basis van de kansen was de overwinning van Go Ahead verdiend. De thuisploeg was vooral voor rust gevaarlijker en kreeg kansen via onder anderen Ogechika Heil (schot naast) en Martijn Berden (redding keeper Kostas Lamprou). PEC zette er weinig tegenover.

Scheidsrechter Blom zag zich na een half uur genoodzaakt om de wedstrijd stil te leggen en te overleggen met de veiligheidscoördinatoren vanwege de onrust rond het uitvak. Na een korte onderbreking werd het duel hervat.

Na rust leek zich al na tien seconden een verrassende voorsprong voor PEC aan te dienen toen Blom een penalty gaf vanwege vermeend hands van verdediger Gerrit Nauber. Na inmenging van de VAR kwam hij echter terug op die beslissing.

PEC was ook gevaarlijk via Daishawn Redan, maar de beste kansen bleven voor Go Ahead. Nadat Iñigo Córdoba al twee keer heel dicht bij 1-0 was, werd de IJsselderby beslist door de spelmaker Botos.

Dolle vreugde bij Go Ahead Eagles na de overwinning op PEC. Dolle vreugde bij Go Ahead Eagles na de overwinning op PEC. Foto: Getty Images

