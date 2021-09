Ronald Koeman vreest niet voor een ontslag bij FC Barcelona. Na de kansloze 0-3-nederlaag van dinsdag tegen Bayern München in de groepsfase van de Champions League wordt er in Spanje hevig gespeculeerd over de positie van de Nederlandse coach.

"Nu zullen er vast vragen komen of ik bang ben voor mijn toekomst", was Koeman zondag de journalisten al voor op zijn persconferentie in de aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Granada (maandag om 21.00 uur). "We moeten energie steken in dingen waar we invloed op hebben. En dat is het team voorbereiden om de wedstrijd tegen Granada te winnen."

"Ik weet niet of mijn baan op het spel staat, want ze hebben mij daar niets over verteld", vervolgde Koeman. "Je moet nadenken over wat belangrijk is. Ik ben kalm en heb er alle vertrouwen in dat we wedstrijden gaan winnen. Ik ben niet bang voor mijn toekomst. Uiteindelijk beslissen de club en de voorzitter."

Koeman zou bij nader inzien ook geen andere keuze hebben gemaakt als hij had geweten dat de club er financieel en sportief zo beroerd voor stond. De Nederlander wil zijn aflopende verbintenis in Camp Nou nog altijd verlengen. "Ik heb absoluut geen spijt dat ik getekend heb bij Barcelona. We willen allemaal het beste voor de club. Ook nu ik alles weet van de club, ben ik nog steeds geïnteresseerd om de coach te blijven."

Ronald Koeman slaat een hand voor zijn ogen na een tegendoelpunt van FC Barcelona tegen Bayern München. Ronald Koeman slaat een hand voor zijn ogen na een tegendoelpunt van FC Barcelona tegen Bayern München. Foto: ANP

'Spelers zijn realistisch'

Het uitgeklede FC Barcelona kon dinsdag in de Champions League geen partij bieden tegen Bayern München. De vijfvoudig winnaar van de Europacup I/Champions League verloor in eigen huis kansloos met 0-3 en loste zelfs geen schot op doel, waardoor de positie van Koeman opnieuw onder vuur is komen te liggen. In La Liga won Barcelona twee van de drie duels.

De 58-jarige Koeman stopte in augustus vorig jaar als bondscoach van het Nederlands elftal om voor twee jaar trainer te worden van FC Barcelona. Na zijn debuutseizoen, waarin de 26-voudig landskampioen als derde eindigde, was het lang onduidelijk of de voormalig speler van de club mocht aanblijven. Pas na een wekenlange soap sprak voorzitter Joan Laporta zijn vertrouwen in Koeman uit.

Koeman kende vervolgens een chaotische aanloop naar zijn tweede seizoen. Lionel Messi vertrok na 21 jaar bij Barcelona omdat de club niet aan de salarisregels van La Liga kon voldoen. Barcelona is financieel hard geraakt door de coronacrisis en heeft een schuld van ruim 1,1 miljard euro, waardoor het noodgedwongen spelers moest verkopen. Daarvoor kwamen alleen de transfervrije Memphis Depay, Sergio Agüero en Eric García en huurling Luuk de Jong in de plaats.

"De spelers zijn realistisch, ook de ouderen die succesvol waren", aldus Koeman. "We accepteren deze situatie niet en we willen het verbeteren, maar de gewenste veranderingen zijn niet in twee dagen aangebracht. De spelers denken hetzelfde als ik."

