PSV begint zondag zonder Marco van Ginkel en Noni Madueke in de basis aan de topper tegen Feyenoord. Het duo wordt vervangen door respectievelijk Davy Pröpper en Bruma. Bij de Rotterdammers start Alireza Jahanbakhsh als spits.

Opstelling PSV Drommel; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Pröpper, Boscagli, Götze; Bruma, Zahavi, Gakpo.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökcü, Til; Toornstra, Jahanbakhsh, Sinisterra.

Het is niet duidelijk waarom aanvoerder Van Ginkel en Madueke op de bank beginnen bij PSV. Naast de dubbele wijziging start Jordan Teze als rechtsback. Hij vervangt de geblesseerde Phillipp Mwene, die ook niet op de bank zit.

Verder kiest PSV-coach Roger Schmidt voor de gebruikelijke namen. Door de absentie van Van Ginkel is aanvaller Cody Gakpo de aanvoerder bij de Eindhovenaren.

Bij Feyenoord begint Jahanbakhsh in de spits. Dat gaat ten koste van Bryan Linssen, die op de bank zit. Feyenoord-coach Arne Slot posteert Jens Toornstra opnieuw als rechtsbuiten en kiest mede daardoor voor dezelfde namen als in de Conference League tegen Maccabi Haifa.

De laatste drie edities van de topper in Eindhoven eindigden in 1-1. PSV won in 2017 voor het laatst (1-0) en Feyenoord was een jaar eerder voor de laatste keer de beste (0-1).

PSV neemt bij een overwinning weer de koppositie over van Ajax. Feyenoord, dat vanwege Europese verplichtingen pas drie competitiewedstrijden speelde, kan klimmen naar de vijfde plaats.

