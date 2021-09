Schmidt: 'Dit is het lot van een trainer'

Het wisselbeleid van Roger Schmidt in de kraker tegen Feyenoord deed nogal wat stof opwaaien. Vooral zijn keuze om Gakpo van het veld te halen kwam de trainer op een fluitconcert te staan. " Dat is het lot van een trainer", reageert Schmidt bij ESPN. "De fans zien het altijd anders. Ik doe altijd wat het beste is voor het team en voor de spelers." Hij benadrukt dat Gakpo net terugkeert van een blessure. "En hij heeft donderdag tegen Real Sociedad ook een hele wedstrijd gespeeld. We willen geen belangrijke spelers verliezen."