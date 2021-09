Oud-voetballer Jimmy Greaves is zondagochtend op 81-jarige leeftijd overleden. De Engelsman, die met zijn land wereldkampioen werd in 1966, is nog altijd de topscorer aller tijden van Tottenham Hotspur.

Greaves kwam in 379 wedstrijden voor Tottenham Hotspur tot 266 doelpunten, waarvan 220 in competitieverband. Harry Kane, de huidige topschutter van de 'Spurs', staat met 223 goals op de tweede plek van de topscorerslijst aller tijden.

De voormalig topspits maakte deel uit van de Engelse selectie op het WK van 1966 in eigen land. Greaves, die 44 doelpunten maakte in 57 interlands, raakte tijdens dat toernooi geblesseerd. Zijn vervanger Geoff Hurst groeide uit tot de held van de Engelsen door drie doelpunten te maken in de finale tegen West-Duitsland (4-2).

Greaves speelde in de jaren vijftig, zestig en zeventig ook voor onder meer Chelsea, AC Milan en West Ham United. Hij werd met AC Milan landskampioen in 1962 en pakte met Tottenham twee keer de FA Cup (1962 en 1967) en de Europacup II in 1963. Greaves maakte twee goals in de met 5-1-gewonnen finale tegen Atlético Madrid.

Tottenham Hotspur bedankte de topscorer aller tijden in 1972 met een zogeheten testimonialwedstrijd tegen Feyenoord op White Hart Lane, de toenmalige thuishaven van de Londense club.

Eind vorig jaar ontving Greaves een Britse ridderorde voor al zijn verdiensten voor het Engelse voetbal.