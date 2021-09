De spelers van FC Utrecht en RKC Waalwijk begrijpen niet helemaal waarom scheidsrechter Richard Martens er zaterdag voor koos om de wedstrijd in stadion Galgenwaard stil te leggen. De arbiter was klaar met het gedrag van een deel van de thuisfans.

De supporters van Utrecht gooiden met bier en aanstekers en gaven aanvankelijk geen gehoor toen de stadionspeaker ze vroeg om ermee te stoppen. Het was voor scheidsrechter Martens reden om de wedstrijd zo'n half uur stil te leggen.

"Het was best wel gek, want de spelers van zowel Utrecht als RKC hadden niet echt door wat er precies aan de hand was", zei Utrecht-aanvoerder Willem Janssen na de wedstrijd, die in 2-2 eindigde, tegen ESPN.

"De scheidsrechter gaf al heel snel een waarschuwing en binnen twee minuten besloot hij om de wedstrijd stil te leggen. Hij kwam met een aansteker aanlopen en dat was voor hem de aanleiding om van het veld af te gaan."

Het had van Janssen en de andere spelers niet gehoeven. "Als speler wil je door. We hadden niet het idee dat het heel erg was, maar de scheidsrechter zei: 'Dit mag niet, dit kan niet.' We hebben heel lang binnen gezeten, terwijl we niet het idee hadden dat er chaos was op het veld."

Martens: 'We moeten ergens een grens trekken'

Scheidsrechter Martens benadrukte dat de supporters van FC Utrecht zich herhaaldelijk misdroegen en dat hij op een gegeven moment geen andere keuze had dan de wedstrijd te staken.

"De eerste keer lieten we het omroepen, de tweede keer zijn we naar de zijkant gegaan en bij de derde keer werd er niet alleen met bier gegooid, maar ook met aanstekers. Dat is grensoverschrijdend", legde hij uit.

"We moeten ergens een keer een grens trekken. Dat hebben we gedaan op het moment dat er aanstekers werden gegooid. Want als we er niks aan doen, waar eindigt het dan?"

Ondanks het rumoer leek FC Utrecht met de overwinning aan de haal te gaan, maar het doelpunt dat Mike van der Hoorn diep in blessuretijd maakte, werd door Martens afgekeurd omdat er hands was gemaakt.

