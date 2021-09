Denzel Dumfries heeft zaterdag een goede indruk achtergelaten tijdens de 6-1-overwinning van Internazionale tegen Bologna. De Nederlander maakte zijn basisdebuut en gaf onder meer een assist. De Italiaanse media zijn lovend over de 25-jarige rechtsback.

"Hij benadert de perfectie", schrijft La Repubblica, dat Dumfries "de vliegende Hollander" noemt. SempreInter is eveneens lovend. "Denzel heeft hiermee waarschijnlijk zijn basisplaats veroverd. Hij vond altijd ruimte en haalde daar vervolgens alles uit met zijn snelheid. En verdedigend stond hij ook zijn mannetje."

La Gazzetta dello Sport schrijft: "Dumfries debuteerde in de basis weliswaar zonder te scoren, maar de rechtervleugel werd op een geweldige manier geplaveid. Hij speelde goed en deed Achraf Hakimi (verkocht aan Paris Saint-Germain, red.) een beetje vergeten."

Internazionale-coach Simone Inzaghi was eveneens zeer te spreken over de prestatie van zijn pupil. "Hij traint goed en heeft zijn draai sneller dan verwacht gevonden", zei hij na de wedstrijd. "Het was een geweldige wedstrijd van hem. Denzel heeft veel kwaliteit en de honger om te leren. We zijn meer dan tevreden over hem."

Bekijk de samenvatting van Internazionale-Bologna (6-1)

Dumfries: 'Erg trots dat ik hier mag spelen'

Dumfries had met een van richting veranderde voorzet een aandeel bij de 3-0 van Nicolò Barella. "Na de nederlaag tegen Real Madrid (0-1 in de Champions League, red.) moesten we terugslaan en we hebben het heel goed gedaan. Dit was een goede wedstrijd", zei hij na afloop tegen DAZN.

"Ik moet blijven aanvallen en het veld zo breed mogelijk houden. Mijn teamgenoten hebben me een warm welkom gegeven en me goed geholpen. Ik ben erg trots dat ik hier mag spelen. Inter is een grote club met prachtige fans, dus ik ben heel blij."

Met tien punten uit vier duels is Inter voorlopig koploper. Zondag kunnen het nog foutloze AC Milan en AS Roma de 'Nerazzurri' passeren.

