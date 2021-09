Trainer Henk de Jong verwijt de spelers van SC Cambuur weinig na de 9-0-nederlaag van zaterdag tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA. De Fries vindt dat zo'n vernedering een keer kan gebeuren.

Cambuur deed in de beginfase nog aardig mee, maar keek halverwege al tegen een 4-0-achterstand aan. Bij Ajax scoorden liefst acht verschillende spelers.

"Laten we eerlijk zijn: we hebben van alles geprobeerd, in een ander systeem gespeeld, maar Ajax was op alle vlakken beter. We troffen ze op een verkeerd moment en waren op geen enkel vlak tegen ze opgewassen", zei een milde De Jong tegen ESPN.

"Ze zijn iets te goed voor ons op dit moment. Ik ben hartstikke teleurgesteld in het resultaat, maar ik ga mijn jongens niet laten vallen nu we een keer met 9-0 van een heel goed Ajax verliezen."

Henk de Jong bedankt de meegereisde Cambuur-fans in Amsterdam. Foto: Pro Shots

De Jong wil alweer vooruitkijken

De Jong zag een groot contrast tussen het Cambuur dat vorige week met 5-2 van Go Ahead Eagles won en het Cambuur dat ten onder ging in de ArenA, maar dat is voor hem geen reden tot paniek.

"Vorige week was ik stapelgek met mijn spelers en dat ben ik donderdag ook weer (dan speelt Cambuur thuis tegen Heracles Almelo, red.). We hebben nu een klote-avond, maar morgen sta ik weer voor de groep. Ik laat ze niet vallen."

Na de eerste vijf wedstrijden van het seizoen staat Cambuur met zes punten in de middenmoot van de Eredivisie.

