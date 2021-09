FC Utrecht is er zaterdag niet in geslaagd om in eigen huis van RKC Waalwijk te winnen: 2-2. Het duel werd in de eerste helft tijdelijk gestaakt na wangedrag van thuissupporters.

Na iets meer dan twintig minuten legde scheidsrechter Richard Martens het duel stil omdat er tot twee keer toe voorwerpen op het veld werden gegooid van uit het publiek. De arbiter had de speaker al laten waarschuwen nadat er vanaf de Bunnikside bekers met bier werden gegooid nadat RKC een penalty kreeg.

Enkele minuten later werden er na de gelijkmaker van RKC vanaf de tribunes een aansteker en andere voorwerpen op het veld gegooid. Dat was voor Martens aanleiding om een afkoelingsperiode van een klein half uur in te lassen.

Op dat moment stond het 1-1. Utrecht kwam vroeg op voorsprong via een droge knal in de korte hoek van Simon Gustafson. Nadat Jens Odgaard de strafschop van RKC had gemist, wist de Deense spits de bal enkele minuten later wel langs Utrecht-doelman Maarten Paes te frommelen.

Scheidsrechter Richard Martens speelde een hoofdrol in de Galgenwaard. Foto: Pro Shots

Utrecht kan overwicht na rust niet uitbuiten

Na de afkoelingsperiode bleef het duel rommelig maar amusant. Alexander Büttner rondde op slag van rust een counter van RKC af. Kort na rust viel de gelijkmaker, toen ook Utrecht een strafschop kreeg. Anastasios Douvikas schoot van elf meter hard en hoog raak: 2-2.

Daarna maakte Utrecht de meeste aanspraak op de overwinning. In de zevende minuut van de blessuretijd leek Mike van der Hoorn de winnende treffer te maken, maar na tussenkomst van de VAR werd de goal afgekeurd wegens hand van Adrián Dalmau. Daardoor stapte RKC rond 23.30 uur met een punt van het veld.

Door het gelijkspel komt Utrecht op acht punten in de subtop. RKC is met vijf punten middenmoter.

